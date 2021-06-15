Країни НАТО не хочуть сваритися з Росією, – Лещенко пояснив, чому Україна не вступає в Альянс

Джо Байден заявив, що Україні вступити в НАТО перешкоджає лиш корупція. Однак насправді деякі країни-члени Альянсу у такий спосіб пояснюють своє небажання через стосунки з Росією.

Про це заявив журналіст Сергій Лещенко. На його думку, серед країн, які не хочуть "сваритись" з Росією, можна виділити Францію, Італію та Угорщину, бо в них лояльні стосунки з Володимиром Путіним.

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Чому Україна не стає членом НАТО

Водночас журналіст пояснив, що Україні справді варто продовжувати боротьбу з корупцією, адже це надзвичайно гостре питання.

Деякі країни не хочуть сваритися з Росією. Ширму створили і кажуть – боріться з корупцією. І так може тривати довго,

– підкреслив він.

За його словами, це позитивно, що Байден окреслює такий порядок денний для України, зокрема, боротьбу з корупцією. Це змушує українську владу просувати вперед. Крім того, президент США чітка наголосив, що Україна має подолати олігархів.

Україна отримала сигнал

Лещенко заявив, що хоч Україна не отримала конкретики, отримала сигнал, якого не хотіли деякі країни НАТО. Підтвердження, що Україна буде у складі Альянсу після виконання Плану дій щодо членства.

Ми виходимо на магістраль невідворотності потрапляння в НАТО,

– зауважив він.

Водночас журналіст підкреслив, що ПДЧ – це ще не членство. Якщо Україна виконуватиме план, влада знатиме у якому напрямку рухатись, аби стати на крок ближче до членства в НАТО.

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Боротьба з олігархами є необхідною

На думку Лещенка, закон щодо деолігархізації не стане для України зайвим, однак його буде замало. Він є одним з кроків, аби почати боротьбу з олігархами. Це вважатиметься наближенням до європейських стандартів.