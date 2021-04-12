Країни ОБСЄ засудили поведінку Росії на кордоні з Україною

Представники країн-членів ОБСЄ 10 квітня таки збиралися на нараду за ініціативою Києва. Мовилося про ескалацію на Донбасі та кордонах України, спричинену діями Росії.

Члени ОБСЄ (Організації з безпеки й співробітництва у Європі) висловили занепокоєння й осуд щодо поведінки Росії. Адже вона все більше своїх військ концентрує на кордоні з Україною.

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Звіт про засідання ОБСЄ 10 квітня: основні тези

Загальна позиція ЄС, озвучена Португалією

Португалія (головує в Європейському Союзі) від імені ЄС висловила стривоженість погіршенням безпекової ситуації на Сході України та пересуваннями військ Росії біля кордонів України й в окупованому Криму.

Португалія та Євросоюз закликають Росію піти на необхідні кроки для деескалації ситуації. І долучитися до змістовного діалогу й конструктивних консультацій,

– мовиться у звіті про засідання ОБСЄ.

Також Португалія висловила повну підтримку Україні щодо її запиту на активацію механізму зниження ризиків за 16 пунктом Віденського документа 2011 року (мовиться про обмін військовою інформацією).

Заяви інших країн Європи

та разом із тим і закликала сторони "утриматися від дій та риторики, які можуть призвести до зворотнього".

Німеччина та Франція окремо висловили тривогу через масштабні пересування військ Росії на кордоні з Україною, яку "можна було б розвіяти належними поясненнями".

Натомість Росія пояснює свою поведінку "надто стисло і загально".

Такі ж позиції та підтримку Україні висловили Грузія, Польща, Латвія, Литва та Туреччина. Швейцарія ж подякувала Україні за ініціювання засідання, і сказала, що "уважно стежить за розвитком подій".

Позиція Великої Британії

Офіційний Лондон зажадав "більшої прозорості" щодо дій армії Росії.

Британія також висловила стурбованість рішенням Москви не брати участь у засіданні ОБСЄ.

І все ж хотіла б почути пояснення Кремля, чому той не поінформував ОБСЄ про свої дії на кордоні.

Що сказали представники США та Канади

Канада публічно запитала Росію, коли та збирається припинити свою військову активність. Чи хоча б коли її війська повернуться до місць постійної дислокації.

Країна також здивована, чому Кремль не повідомив ОБСЄ про "військові навчання", які відбуваються вкрай близько до кордонів сусідньої держави.

Сполучені Штати Америки зауважили відсутність прозорості у поведінці Росії. А це свідчить про те, що зазначені "навчання" не є рутинними й давно запланованими.

Навіщо збиралися країни ОБСЄ

Засідання ОБСЄ ініціювала українська сторона. Причиною стала концентрація військ Росії біля кордонів України.

Кремлю запропонували пояснити свої дії, однак там відмовилися це робити й узагалі від участі в засіданні ОБСЄ.



Концентрація військ Росії біля України / Інфографіка 24 каналу

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