Країни ОДКБ залякані, не хочуть мати нічого спільного з Росією, – Калиновський

Росія не може отримати перемогу у війні з Україною. Тому вона просить країни ОДКБ допомогти, зокрема військово, але ці держави вже залякані та не хочуть мати нічого спільного з Росією.

Про це розповів 24 каналу білоруський журналіст Валерій Калиновський.

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На його думку, досить нереально для Путіна організувати ОДКБ в якусь агресивну війну проти одного з сусідів Росії та колишнього СРСР. "Бо в такому випадку вони теж будуть під загрозою, якщо не підкоряться", – додав журналіст.

Країни ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Створили її у 1992 році.

Ці країни ОДКБ зараз залякані, вони не хочуть нічого спільного з Росією, не лише Казахстан. Лукашенко б теж не хотів, якби Путін у 2020 році "не взяв його на короткий повідок",

– каже Калиновський.

Він додав, що небезпека щодо втручання Білорусі зберігається, якщо Лукашенко піддасться тиску Путіна. Але він намагається уникати своєї участі у конфлікті.

Калиновський про можливу участь країн ОДКБ у війні та позицію Білорусі:



Чи може Білорусь долучитися до війни в Україні

Білоруський журналіст Франак Вячорка запевняє, що їхнє суспільство виступає проти російської агресії в Україні. Там є сильна опозиція діям Лукашенка. Він втратив прихильників навіть серед своїх чиновників.

в Україні. Там є сильна опозиція діям Лукашенка. Він втратив прихильників навіть серед своїх чиновників. Однак навіть попри це, залучення білоруських військ та, можливо, деяких частин, є можливим. "Мені здається, що коли у Путіна буде таке бажання, то він навіть не запитуватиме Лукашенка", – додав Вячорка.

Додамо, що днями у білоруських збройних силах почалась раптова перевірка готовності сил реагування. Один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення.

Чи може Казахстан втрутитися у війну

Наразі влада Казахстану обмежується закликами до миру та діалогу й не підтримує жодну сторону конфлікту. Але ЗМІ періодично висловлюють занепокоєння, що Путін може використати Казахстан у війні проти України.

Згідно зі статутом ОДКБ, війська можна використовувати лише для захисту тієї країни, яка входить до організації. Оскільки Україна не є членом організації, то підстав для введення військ на її територію немає.

Але загроза того, що Казахстан може стати на бік агресора, все ж залишається. Теоретично, якщо Путін надасть статус ОДКБ терористичним псевдореспублікам Донбасу ("ЛНР" та "ДНР"), він зможе ввести війська з країн-союзників.

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