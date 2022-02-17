Україна, Британія і Польща офіційно оголосили про утворення тристороннього формату співпраці. Раніше про новий формат повідомили міжнародні лідери.

Відповідну інформацію оприлюднив очільник МЗС Дмитро Кулеба. 24 канал повідомив, що це трапилось 17 лютого під час візиту в Україну очільниці МЗС Великої Британії.

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Британія, Польща й Україна заявили про створення нового формату

Дмитро Кулеба заявив, що спільні зусилля щодо стратегії стримування Росії приносять результати.

Ми маємо честь повідомити про започаткування Україною, Великою Британією та Польщею нового тристороннього формату співпраці,

– заявив Дмитро Кулеба.

Політик пояснив, що з логістичних причин польський колега Збігнєв Рау дистанційно на зв'язку.

Дмитро Кулеба розповів, що у спільній заяві на сайтах МЗС трьох країн мовиться про те, що Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Окрім того, за словами українського дипломата:

Польща та Велика Британія допомагатимуть Україні оборонятись;

країни зосереджуватимуть зусилля на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією;

окрему увагу приділятимуть Кримській платформі.

Країни розроблять меморандум про співпрацю

В опублікованій на сайті МЗС спільній заяві мовиться, що три країни посилюватимуть спільну роботу для забезпечення стабільності та посилення стійкості України, зміцнюючи демократію на кордоні у Східній Європі.

З цією метою ми сьогодні (мовиться про 17 лютого – 24 канал) домовилися розробити тристоронній меморандум про співпрацю. Це продемонструє нашу відданість подальшому зміцненню стратегічного співробітництва та взаємодії між нашими трьома державами щодо найбільш пріоритетних питань підтримки України,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема країни планують також співпрацювати щодо питань кібер- та енергетичної безпеки та щодо зміцнення стратегічних комунікацій для протидії дезінформації.