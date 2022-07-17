У поліції показали перші хвилини після обстрілу ТЦ "Амстор" у Кременчуці: моторошне відео
17 липня 2022 , 13:36Читать новость на русском
Джерело:Олександр Борзенко
росія просто кошмарить українців своїми цинічними ударами по цивільних об'єктах. Через це гинуть мирні та ні в чому невинні люди.
Останні шокуючі удари були по Кременчуку та Вінниці. Перші хвилини після удару ТЦ "Амстор" в Кременчуку потрапили на відео. Його показав головний поліцейський Кременчука Олександр Борзенко.
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65 секунд – життя патрульного поліцейського – з пекла на землі. Росіяни кляті вбивці. Ми вистоємо – нас ракетами не зламати,
– запевнив поліцейський.
Він також подякував усім, хто бореться і не опускає рук. Борзенко вкотре закликав не нехтувати безпекою під час повітряної тривоги.
Основне про удар по торговому центру
- Російські окупанти 27 червня обстріляли Кременчук у Полтавській області. Ракети прилетіли у торговий центр "Амстор", де було близько тисячі мирних людей. Є жертви та постраждалі.
- Рятувальники повідомляли, що вогонь охопив 10 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучали 115 пожежників та 20 одиниць техніки. Також на місце події відправляли пожежний потяг Укрзалізниці та МОГ ДСНС.
- З'ясувалося, що під час удару торговий центр працював. Коли в місті оголосили повітряну тривогу, адміністрація вирішила не закривати ТРЦ. Правоохоронці будуть розслідувати це й можуть притягнути керівництво до відповідальності.