У Кременчуку з пологового зникло 4-денне немовля: дитину шукають всі поліцейські області
Джерело:Поліція Полтавщини
У Кременчуку 14 липня сталася надзвичайна ситуація. З одного з міських пологових будинків зникло 4-денне немовля.
Наразі дитину розшукує весь особовий склад поліції області. Розглядається також версія про викрадення дитини.
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У Кременчуку зникло немовля з пологового будинку
У поліції Полтавщини розповіли, що до поліцейських Кременчука близько 16:40 надійшло повідомлення від жінки, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло 4-денне немовля. На розшук зниклої дитини орієнтовано весь особовий склад поліції Полтавської області.
Наразі тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи, причетної до викрадання дитини,
– зазначили правоохоронці.
Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Зараз тривають всі необхідні слідчо-розшукові дії.Важливо! У поліції Полтавської області попросили за наявності будь-якої інформації, яка може допомогти у пошуках зниклої дівчинки, негайно звернутися до Кременчуцького районного управління поліції за номерами: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 або 102.
У Німеччині знайшли вбитою зниклу 9-річну українку Валерію
- 9-річна українка Валерія 3 червня вирушила з дому в німецькому Дебельні до школи, куди вона діставалася на автобусі. Однак, як зазначають у поліції, ні до навчального закладу, ні до шкільного транспорту вона так і не дійшла.
- Згодом заяву про зникнення дівчинки подали до поліції. Її розшукували сотні правоохоронців та десятки волонтерів. В операції брали участь також водолази, спеціальні собаки, гелікоптери та безпілотники.
- Уже 11 червня тіло дівчинки знайшли мертвим у лісі. Експертиза підтвердила, що тіло, яке знайшли приблизно за 4 кілометри від будинку Валерії, справді належить зниклій дівчинці.
- Німецькі правоохоронці також припускають, що до вбивства Валерії можуть бути причетні знайомі її матері. Перший підозрюваний – це уродженець Молдови, на ім'я Андрій, а другий – 50-річний колишній моряк Геннадій. Ці чоловіки намагалися мати відносини з матір'ю дівчинки.