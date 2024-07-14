У Кременчуку з пологового зникло 4-денне немовля: дитину шукають всі поліцейські області

У Кременчуку 14 липня сталася надзвичайна ситуація. З одного з міських пологових будинків зникло 4-денне немовля.

Наразі дитину розшукує весь особовий склад поліції області. Розглядається також версія про викрадення дитини.

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У Кременчуку зникло немовля з пологового будинку

У поліції Полтавщини розповіли, що до поліцейських Кременчука близько 16:40 надійшло повідомлення від жінки, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло 4-денне немовля. На розшук зниклої дитини орієнтовано весь особовий склад поліції Полтавської області.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи, причетної до викрадання дитини,

– зазначили правоохоронці.

Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Зараз тривають всі необхідні слідчо-розшукові дії.

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У поліції Полтавської області попросили за наявності будь-якої інформації, яка може допомогти у пошуках зниклої дівчинки, негайно звернутися до Кременчуцького районного управління поліції за номерами: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 або 102.