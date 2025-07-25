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24 Канал Новини України У Кременчуці прогриміли вибухи
25 липня, 00:04
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У Кременчуці прогриміли вибухи

Юлія Муріна
Основні тези
  • У Кременчуці Полтавської області в ніч на 25 липня пролунали вибухи.
  • Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння, швидкісну ціль у напрямку міста.

У ніч на 25 липня у Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Кременчуці 25 липня?

Близько опівночі у Кременчуці було чути звук вибуху. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника ОВА повідомив про роботу протиповітряної оборони.

На Полтавщині працює ППО. Перебувайте в укриттях!
– написав Володимир Когут.

Перед цим, о 23:56, Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.

Швидкісна ціль на північному сході Полтавщини в напрямку Кременчука!
– наголосили військові о 23:58.

Також закликали жителів Кременчука перейти в укриття.  Зауважимо, що повітряну тривогу на Полтавщині оголосили ще о 21:30.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.