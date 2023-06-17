Витік аміаку на м'ясокомбінаті у Кременчуці: чи є небезпека для людей
Джерело:"Кременчук. Офіційний"
У Кременчуці 17 червня на місцевому м'ясокомбінаті стався витік аміаку через розгерметизацію. Внаслідок цього 2 людини отруїлися парами аміаку.
Чи є загроза для населення та якими можуть бути наслідки витоку аміаку – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Важливо Небезпека отруєння аміаком: як вберегтися від отруйної хімічної речовини
Що сталося у Кременчуці
На місцевому м'ясокомбінаті 17 червня стався витік аміаку через розгерметизацію. Як наслідок – травмувалися двоє працівників підприємства. З отруєнням парами аміаку їх доставили до місцевої лікарні.
Наслідки аварії локалізували працівники підприємства, також залучались рятувальники,
– мовиться у повідомленні.
Якими можуть бути наслідки отруєння аміаку
Якщо людина вдихає велику концентрацію аміаку, вона може отримати серйозне отруєння.Довідка. Аміак – це отруйний безбарвний газ, він має характерний різкий запах схожий на нашатирний спирт.
Серед симптомів отруєння аміаком:
- печіння слизових оболонок рота і носа,
- сильний кашель,
- задуха,
- опіки дихальних шляхів.
Страждають і очі – аміак може викликати сильне подразнення, аж до сліпоти. Також аміак негативно впливає на серце – речовина може викликати сильне зростання частоти пульсу.
Чи є небезпека для людей
Дослідження показали, що станом на 14:00, 17 червня, аміак в повітрі не виявлений. Для місцевих жителів загроза відсутня.
Додамо, що ще на початку червня російські загарбники обстріляли трубопровід з аміаком у Куп'янському районі на Харківщині. На щастя, загрози для мешканців області не було. Ба більше, вітер дув у бік окупованої росіянами території.