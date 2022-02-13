У Кременчуці зіткнулися Mitsubishi та тролейбус: троє людей в лікарні

У Кременчуці сталася ДТП за участі легкового автомобіля та тролейбуса. Внаслідок аварії трьох людей госпіталізували.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 13 лютого близько 09:00 на проспекті Лесі Українки. Про це повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

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З її слів, за попередніми даними, тролейбус їхав дорогою у бік району "Молодіжний", в цей час на зустрічну смугу виїхав легковик Mitsubishi та зіткнувся з громадським транспортом.

Госпіталізували трьох людей

Анна Васенко також поінформувала, що на момент аварії в салоні тролейбуса перебувало близько 12 пасажирів. З них травм зазнав лише 62-річний чоловік. Його доправили до медзакладу.

До лікарні з травмами госпіталізували й 32-річного водія легковика. Після зіткнення стало погано 49-річному кондуктору тролейбуса, його також забрала "швидка",

– додала речниця райуправління поліції.



У Кременчуці сталася ДТП за участі легковика та тролейбуса / Патрульна поліція

Аварії та ДТП в Україні: коротко