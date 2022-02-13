У Кременчуці зіткнулися Mitsubishi та тролейбус: троє людей в лікарні
Джерело:Суспільне
У Кременчуці сталася ДТП за участі легкового автомобіля та тролейбуса. Внаслідок аварії трьох людей госпіталізували.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 13 лютого близько 09:00 на проспекті Лесі Українки. Про це повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
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З її слів, за попередніми даними, тролейбус їхав дорогою у бік району "Молодіжний", в цей час на зустрічну смугу виїхав легковик Mitsubishi та зіткнувся з громадським транспортом.
Госпіталізували трьох людей
Анна Васенко також поінформувала, що на момент аварії в салоні тролейбуса перебувало близько 12 пасажирів. З них травм зазнав лише 62-річний чоловік. Його доправили до медзакладу.
До лікарні з травмами госпіталізували й 32-річного водія легковика. Після зіткнення стало погано 49-річному кондуктору тролейбуса, його також забрала "швидка",
– додала речниця райуправління поліції.
У Кременчуці сталася ДТП за участі легковика та тролейбуса / Патрульна поліція
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