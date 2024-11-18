Кременчук піде під воду за 30 хвилин, якщо росіяни зруйнують ГЕС
Якщо Росія зруйнує Кременчуцьку гідроелектростанцію, то вода затопить місто менш ніж за годину. Руйнація ГЕС може призвести до техногенної аварії.
24 Канал пише з посиланням на Кременчуцьку міську раду пише, що підрив ГЕС може призвести до формування зони можливого катастрофічного затоплення.
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Що відомо про ймовірні наслідки підриву ГЕС
У міській раді пояснили, що до зони можливого катастрофічного затоплення територіально потрапляють:
- центральна та правобережна частина Кременчука,
- населені пункти Потоки, Мала Кохнівка, Соснівка, Придніпрянське.
Час підходу "високої води" до міста складає від 30 до 45 хвилин. Населення, що проживає у зоні можливого катастрофічного затоплення, повинно знати про чинні загрози, порядок дій у випадку загрози катастрофічного затоплення, діяти швидко, без паніки,
– попереджала місцева влада.
Там також пояснили, що за час, коли вода підходитиме до міста варто евакуюватись:
- на лівобережній частині громади – до нагірної частини Кременчука;
- на правобережній частині – на Деївську гору.
Якщо люди не встигають прийти у підвищені незатоплювані місця, то треба піднятися вище 2-го поверху свого або найближчого будинку та чекати, поки "висока вода" зійде або прибудуть рятувальники.
Міська влада пояснювала, що ліквідація наслідків триватиме 7 – 10 днів.