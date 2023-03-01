У Кременчуцькому районі чули звуки вибухів під час повітряної тривоги
Джерело:"Суспільне"
Увечері 1 березня у більшості областях України пролунала повітряна тривога. Згодом місцеві мешканці Полтавщини повідомили про звуки вибухів.
Причиною повітряної тривоги стала активність російської авіації. Моніторингові групи повідомляли про запуски ракет у напрямку Сумщини.
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Що відомо про вибухи у Кременчуцькому районі
О 19:13 місцеві жителі Полтавської області повідомили про звуки вибухів. Голова ОВА Дмитро Лунін тим часом заявив про загрозу ракетного удару.
Що саме стало причиною вибухів – невідомо. Офіційні представники влади поки не прокоментували ситуацію.
Вже о 19:24 в області оголосили про відбій тривоги.
В Україні – висока ймовірність ракетних ударів
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що Росія вивела у Чорне море велику кількість кораблів, серед яких є ракетоносії. Через ворожі кораблі в морі в Україні підвищена загроза ракетних атак.
Гуменюк повідомила, що Росія вивела в Чорне море 15 кораблів, з яких 5 – це ракетоносії. Ці кораблі споряджені до 32 ракет типу "Калібр". Речниця ОК "Південь" підкреслила, що серед ракетоносіїв є підводні кораблі, пуск ракет з яких виявляти складно для сил протиповітряної оборони.
"Тому загроза вважається дуже високою. І така кількість ракетоносії давно не фіксувалася у Чорному морі. Вони не виводили відразу так багато", – сказала Гуменюк.
Вона заявила, що українські війська наразі спостерігають також активність ворожої авіації. За її словами, Росія вишукує нову тактику застосування ракетних ударів.
Остання атака Росії: що відомо
- В останні кілька днів Росія збільшила кількість атак дронами-камікадзе. Так, вночі 27 лютого окупанти випустили по Україні 14 "Шахідів", з яких силам ППО вдалося збити 11.
- На жаль, три дрони-камікадзе росіян завдали удару по Хмельницькому, внаслідок чого загинуло двоє рятувальників. Зазначимо, що 9 "Шахідів" були збиті довкола Києва.
- Ще одна атака "Шахідами" відбулася у ніч з 28 лютого на 1 березня. За даними Повітряних сил ЗСУ, 4 "Шахіди" було запущено і стільки ж збито.
- Окупанти, ймовірно, намагалися атакувати Полтавську область. Голова Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін повідомляв про збиття "Шахідів". Повідомлялося, що ППО працювала у Кременчуці, який Росія неодноразово атакувала ракетами.