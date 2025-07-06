У Кременчуку виникла пожежа після ранкової атаки

Вранці 6 липня Росія повторно запустила дрони по Україні. Зокрема, був атакований Кременчук.

О 06:55 у Полтавській області знову оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Вона тривала до 10-ої ранку, передає 24 Канал.

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Атака на Полтавщину

Повітряні сили повідомляли про перебування ворожих дронів на Полтавщині. О 09:45 вони попередили, що ударні БпЛА заходять на Кременчук зі сходу та заходу.

Пізніше очільник Полтавської ОВА Володимир Когут розповів про наслідки атаки.

Так, у Кременчуцькому районі виникла пожежа на території приватного домоволодіння. На місці події працюють усі відповідні служби. Станом на цей момент звернень до екстрених служб щодо постраждалих або загиблих не надходило.

Пізніше Сухопутні війська уточнили, що було влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.

Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Миколаїв. У місті під ударом перебувала портова інфраструктура.