Російська українська не має жодних перспектив, – Кремінь про заяву Мендель

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментував резонансну заяву речниці президента Юлії Мендель про російську мову в Україні. Він заявив: абсолютно не підтримує ніяких варіацій російської і не бачить для цього перспектив.

Кремінь почав свій коментар із того, що нагадав, як 3 тижні тому Зеленський на форумі “Україна 30″ сказав, що в нашій країні державною мовою є одна – українська. Відтак саме для її функціонування і поширення мають бути створені найкращі умови.

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Як мовний омбудсмен прокоментував заяву Мендель

Кремінь заявив: за логікою Зеленською, надалі має імплементуватись та ефективно діяти закон про мову. Відтак, як це визначено стратегією дій уряду на 2021 рік, має з’явитись державна програма розвитку і опанування української мови.

Водночас маємо сьогодні слова речниці президента. У мене виникає просте запитання: ми тепер на кого орієнтуємось? Я не поділяю таких заяв, і вважаю їх такими, які не мають жодних перспектив,

– заявив Кремінь.

Мовний омбудсмен вважає, що питання мови в Україні треба закрити раз і назавжди. Він наголосив, що зараз Україна має ефективно займатися державною мовною політикою, при цьому створюючи кращі умови і для інформаційного захисту.

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