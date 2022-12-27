У Кремінній важкі бої: окупантів ліквідовують сотнями, вони далі йдуть, – Гайдай

Ситуація в Кремінній залишається складною, за місто йдуть важкі бої. Попри те, що ЗСУ нищать окупантів сотнями, загарбники продовжують йти.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону пояснив, що Кремінна є стратегічно важливим містом для росіян.

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Важкі бої тривають, окупаційні війська змогли за трохи більше, як місяць побудувати дуже потужну оборону. Стягують туди величезну кількість резерву й техніки. Поновлюють свої сили. Їх там сотні загинули, можливо навіть тисячі, але підвозять усе нових і нових,

– повідомив Сергій Гайдай.

Гайдай додав, що росіяни з усіх сил намагаються не втратити Кремінну, оскільки в такому разі уся лінія їх оборони посиплеться.

Водночас наразі перевага все ж на боці ЗСУ.

"Але важко дається кожен метр, все наскрізь заміновано і постійно вони обстрілюють великим калібром", – додав очільник ОВА.

Як виглядає лінія фронту біля Кремінною: показуємо на карті

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ЗСУ продовжують просуватись на лінії Сватове – Кремінна. 24 грудня аналітики з американського Інституту вивчення війни зазначали: ймовірно, українські військові просунулись до села Коломийчиха, що розташоване за 10 кілометрів на північний захід від Сватового.

25 грудня аналітики Deep State, зазначили, що на Сватівському напрямку тривають позиційні бої в лісах Кремінної. Однак писали, що ворог перекинув туди значні сили, зокрема, найманців з ПВК "Вагнер". Загарбники нібито намагались перекинути ЗСУ з районів Площанки та Червонопопівки.

26 грудня Сергій Гайдай повідомив, що інформація про звільнення Кремінної, або те, що в місто зайшли наші війська – не відповідає дійсності. Втім, окупанти по трохи втікають до Рубіжного, зокрема російське командування.