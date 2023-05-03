Нема сенсу зараз запускати дрони по Кремлю, – майор запасу припустив, хто "атакував" Москву
Росія 3 травня заявила, що Україна "атакувала" двома безпілотниками Кремль, згодом в мережі з'явилися відео вибухів. Проте, імовірно, насправді це робота російських підпільних сил.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він пояснив, чому подібний тип провокацій навряд належить руками російської влади.
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За словами Гетьмана, подібні провокації не притаманні російському політикуму, зазвичай вони підривають власні будинки, щоб когось іншого в цьому звинуватити.
Навряд це були наші дрони. Тому що сенсу запускати ці дрони саме сьогодні і саме по Кремлю немає,
– додав мовець.
Він згадав повідомлення про винагороду, якщо український дрон долетить на 9 травня на Червону площу під час параду. Але мовилося про те, що цей дрон радше буде без вибухівки, можливо, з українським прапором чи листівками тощо. Це розглядалося як політична, а не військова акція.
Україна має право бити по військових об'єктах
Військовий аналітик наголосив, що бити по військових аеродромах, нафтобазах агресора Україна має право і навіть зобов'язана це робити. Так ЗСУ знекровлюють російську армію і не дають можливостей атакувати нашу територію під час підготовки до наступальних дій.
Щодо Кремля – це 50 на 50. Можливо, це підпільники чи провокація, але вона дуже не схожа на російську. Провокація для того, щоб зробити щось у відповідь, має бути кривава – це по-російськи. А тут просто в небі бахнули два дрони, нічого особливого,
– резюмував Гетьман.
Гетьман сказав, чому зараз Україні немає сенсу бити по Кремлю: дивитись відео
Нашестя дронів в Кремлі: останнє
- Москвичі 3 травня повідомляли про два вибухи поблизу Кремля. Вони нібито бачили іскри в небі та людей з ліхтариками біля Кремлівської стіни.
- В Офісі Президента України заявили, що подібні інциденти – це "нагнітання ситуації". Україна не має інформації про так звані нічні "атаки" на Москву.
- В пресслужбі Путіна сказали, що "Україна намагалася ударити по Кремлю". Сам диктатор не постраждав, на жаль. Цю акцію розцінили як терористичну та замах на Путіна напередодні 9 травня. До того ж заявили, що "Росія має право відповісти на спробу удару по Кремлю де і коли вважатиме за потрібне".