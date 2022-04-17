Кремль готує нову брехню для виправдання знущань з мирних, – Велика Британія

МЗС Великої Британії заявило, що російська влада готує нову хвилю пропаганди. Нею Кремль намагатиметься виправдати жорстокі вбивства мирних українців.

Британське міністерство закордонних справ назвало це спробами приховати жахливі акти насильства. Однак російська брехня не стримає слідчих.

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Ми знаємо, що Кремль готує нову брехню, щоб відповісти на звірства над мирним населенням України,

– повідомили у відомстві.

Тому Велика Британія пропонує:

фінансування,

персонал,

свій військовий досвід.

Все для того, щоб притягнути винних до відповідальності.

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