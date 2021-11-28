Кремль готує щось мерзопакісне та криваве

Про "таке" й "інше"... Або про що не договорив тхір, що скалиться... Глава Служби зовнішньої розвідки РФ мосьє Наришкін... продовжує розмовляти, причому публічно... чого за цим, тричі патентованим чекістом, ніколи раніше особливо не водилося... Далі читайте російською.

Не то, что бы он вообще молчал, иногда его "прорывало" даже на весьма расширенные интервью... но "по существу" он все же предпочитал молчать…

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Нарышкин заявил о "провокациях"

На сей раз, эта лубянская глиста с мордой скалящегося хорька опять забубнила... в эфире кремлевского пропагандистского телеканала "Россия – 1" разразилась несколькими весьма глубокомысленными мыслями насчет сурового "текущего политического момента"... С моей точки зрения, конечно, мысли эти не то, что бы особо глубокомысленные, но достаточно красноречивые…

Дело в том, что главным и основным информационным трендом, который кремлевцы в течении последних дней упорно заталкивают практически на всех уровнях, стала "провокация", которую якобы готовит Киев…

У Нарышкина эта тема звучит так:

... Цель – попытаться толкнуть мало контролируемую киевскую власть с новой силой разжечь тот конфликт, который происходит на востоке Украины. Причем для США Украина во всей этой истории расходный материал, но желание разжечь конфликт с новой силой, – нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны..." (с)

Ессесно, что читать этот мало внятный бред надо строго наоборот…

А именно... Кремль с целью практического определения американской "красной линии" в украинском вопросе готовит нечто мерзопакостное и подозреваю – достаточно кровавое... А все эти внИзапно разговорившиеся...Патрушевы, ШойгИ и прочие Нарышкины заняты банальным "сколачиванием алиби" для себя любимых…

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Другими словами… Кремль явно стремится... "ус*каблить" ситуацию до возможного предела, с целью практического понимания того... что ему может грозить за действительное масштабное и отмороженное вторжение…

Само "ус*кабление", вероятнее всего, будет выглядеть в виде некой срежиссированной провокации, типа инцидента на Гляйвецкой радиостанции, с последующим непременным "возмездием зарвавшейся хунте"…

Думаю, того набора сил и средств, который кремлевцы подогнали к нашим кордонам, на что-то масштабное и большое просто не хватит... а вот для какого-то ограниченного "возмездия" – в самый раз… Ну и теперь о целях, данного кремлевского перфоманса…

Цель №1

В очередной раз подергать большую полосатую кошку за хвост... с целью определить, насколько сильно и до каких пределов можно проделывать эту операцию более-менее безнаказанно для себя…

Цель №2

Предложить кошке отпустить хвост, если она перестанет рычать и махать лапой, не говоря уже про то, что бы выпускать когти... По мысли, дергающих кошачий хвост придурков из Кремля, пока кошка занята разговором с ними, она не может им должным образом ответить... Кретины не понимают, что кошка может сначала располосовать им их тупые морды, если они продолжат тянут ее хвост, и лишь потом предложить им разговор о своем хвосте... если он их так волнует

Цель №3

Кремлевцам очень хочется отрезать кошке хвост и забрать его себе... но по своей сути, это явное и открытое живодерство... потому всех окружающих надо убедить в том, что кошачий хвост "угрожает" самому их существованию, кошка, мол, машет им как хочет, иногда бьет кремлевцев им по лицу, вертит им перед их носом... и вообще, всячески третирует и троллит своим хвостом их утонченную и ранимую ватно-скрепанутую натуру…

Посему, кремленоидам кажется, что если обвинить кошачий хвост во всех смертных грехах, то кошка возьмет и откажется от него сама, и отдаст его им... мол, берите и пользуйтесь… Это вряд ли, кошка уже вложила в свой хвост изрядную сумму, потому отказываться от пользования им, явно не намерена... даже если в Кремле изобразят некие синяки, полученные от удара кошачьим хостом…

И последнее… Месье Нарышкин упорно талдычит о том, что: "Должен всех успокоить, ничего такого не будет" (с)

Это насчет того, что "вторжение должно состояться уже в ближайшие недели", как пишут в западных СМИ… Вот только масштабы и размеры... как "такого", так и "этого"... он не уточнил. Про "этакое" он даже не упомянул... Ибо, исходя из его же слов... если "такое" и не состоится, то вполне может состояться "этакое", для чего "киевской хунте" вполне достаточно выкинуть что-то "провокационное" в понимании Кремля... о чем, несомненно, в самом Кремле своевременно и заблаговременно побеспокоятся.

Благо весьма обширный опыт и навыки в таких делах у них имеются – начиная с Майнильского инцидента, заканчивая сравнительно свежими "гексогеновыми" историями с рязанским "сахарком"…

Уж не знаю, в каком виде и когда состоится эта театральная постановка кремлевских режиссеров на тему "нас спровоцировали и нас вынудили" и состоится ли она вообще... но факт ее упорной подготовки Кремлем и репетиций к ней – очевиден...