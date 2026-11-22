Росія продовжує демонструвати, що її воєнні цілі в Україні значно ширші за захоплення окремих територій. Кремлівські чиновники знову озвучують претензії на більшу частину української території, зокрема Київ, що суперечить ідеї мирного врегулювання, про яке говорять США.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Що Лавров заявив про українські території?

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у документальному фільмі російського державного телеканалу "Первый канал" про Російську православну церкву заявив, що південно-східна Україна та більша частина центральної України, включно з Києвом, нібито є "традиційно російськими землями".

Лавров також заявив, що Москва має досягти своїх цілей у війні проти України та перемогти так звану русофобію "на території, яка зараз називається Україною".

В ISW наголошують, що подібні заяви російських чиновників не є новими. Кремль ще до повномасштабного вторгнення у 2022 році проводив інформаційну кампанію, в якій просував ідею, що Росія має контролювати більшу частину України, а на заході країни залишиться лише невелика державна територія.

Після початку повномасштабної війни високопосадовці Росії неодноразово публічно поверталися до цих територіальних претензій.

Які території України Росія хоче контролювати?

Москва роками намагається виправдати вторгнення в Україну 2014 та 2022 років заявами про нібито історичну належність українських територій до Росії. Російські чиновники окремо називали "російськими" Харків, Миколаїв та Одесу.

Кремль також регулярно використовує термін "Новоросія" – вигадане історичне утворення, до якого російська влада зараховує значну частину півдня та сходу України й називає ці території нібито невіддільною частиною Росії.

Однак, як зазначають аналітики ISW, остання заява Лаврова охоплює ще ширшу територію України, ніж традиційні кремлівські претензії в межах концепції "Новоросії".

Інститут вивчення війни давно оцінює, що однією з причин вторгнення Росії у 2022 році було прагнення Кремля відновити повний контроль над Україною після провалу попередніх спроб домогтися цього.

Чому заяви Кремля суперечать мирним пропозиціям?

Аналітики ISW звертають увагу, що заяви російських чиновників про незмінність масштабних воєнних цілей Москви не узгоджуються з повідомленнями про нещодавні американські пропозиції щодо завершення війни.

У Кремлі продовжують публічно заявляти про претензії на значну частину української території, що свідчить про відсутність відмови від максималістських вимог до України.

Російська влада неодноразово давала зрозуміти, що її територіальні апетити не обмежуються нинішньою лінією фронту. Раніше аналітики ISW також звертали увагу на територіальні вимоги Кремля, які виходять за межі Донбасу.