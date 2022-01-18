Кремль хоче, щоб 90% мешканців ОРДЛО мали паспорти Росії, – правозахисник
Джерело:24 канал
У Євросоюзі вважають, що Росія може приєднати ОРДЛО до свого складу. Водночас метою Кремля може бути паспортизація 90% мешканців окупованих території Луганщини та Донеччини.
Про це в ефірі 24 каналу розповів засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський. У відповідь на запитання про те, чи справді є черга з українців, які хочуть отримати російський паспорт в ОРДЛО, аж на 4 роки вперед, він сказав: "Дійсно, я підтверджую інформацію Офісу омбудсмена".
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В ОРДЛО українців хочуть перетворити в національну меншість
Проте Павло Лисянський пояснив, що півтора мільйона паспортів – це, ймовірно, внутрішні паспорти непідконтрольних Україні окремих районів Донецької та Луганської областей.
"Паспортів Росії, за даними Східної правозахисної групи та Інституту стратегічних досліджень – 812 тисяч, станом на початок січня 2021 року", – повідомив Павло Лисянський.
Він пояснив, що отримання паспорта мешканця ОРДЛО стало необхідною умовою для отримання паспорта громадянина Росії на тимчасово окупованих територіях. Бойовики ввели це після виборів.
Я не можу підтвердити інформацію ТКГ щодо того, що Росія втратила інтерес, у Росії є чіткий план. Вона хоче, щоб 90% мешканців ОРДЛО були з паспортами Росії. Вони хочуть перетворити українців в національну меншість на цих територіях. Це головна мета Росії.
Лисянський про паспортизацію в ОРДЛО: дивіться відео
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- В листопаді 2021 року в Тристоронній контактній групі відзначили, що Росія нібито втратила інтерес до паспортизації жителів ОРДЛО після виборів до Держдуми. Проте за даними пресслужби українського омбудсмена, жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей вже отримали від окупаційної влади майже півтора мільйона так званих паспортів.
- Очільниця Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що люди, яким Росія нав'язала свої паспорти, не нестимуть відповідальність за це. Відповідальність буде нести Росія, яка порушує міжнародне право.
- За словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, ЄС стурбовані тим, що відбувається в ОРДЛО. У Європейському Союзі вважають, що Росія фактично може приєднати до себе непідконтрольні Україні окремі райони Донецької та Луганської областей.