Кремль не ставить під сумнів цілісність України, – Пєсков про цинічну статтю Путіна

Пєсков прокоментував твердження, відповідно до яких нібито потрібно повернутися до кордонів між Росією та Україною, коли створювали СРСР.

Ніяких офіційних заяв з цього приводу не було і немає,

– стверджує Пєсков.

Чиновник радить Україні не сприймати ці обговорення як територіальні претензії з боку Росії. Буцімто Путін у статті стверджував "в цілому про міни уповільненої дії, які були закладені в СРСР, про юридичні принципи".

Стаття Путіна про Україну: що треба знати