Кремль лякає, – аналітик про ймовірність повномасштабного вторгнення Росії
Джерело:24 канал
Накопичення озброєння біля українського кордону може бути черговою провокацією Росії. Однак наразі армія Кремля не готова до повномасштабного вторгнення – це лише залякування.
Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він вважає, що наразі Україна може бути спокійною.
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"Кремль лякає. Треба розуміти, що того масштабу озброєння і сил, які він накопичує на нашому кордоні, за твердженням моїх колег, військових аналітиків, – не достатньо для ведення повномасштабних бойових дій", – запевнив Краєв.
Він припустив, що це гібридна сила, націлена на посилення терористів на тимчасово окупованих територіях України. Також це можуть робити для проведення провокацій середнього і малого масштабу.
Якщо ми говоримо про повноцінне протистояння з НАТО – військове чи ні – станом на середину січня Росія не готується до такого сценарію.
Наразі Росія, за словами Краєва, планує обмежений характер власних провокацій та агресії.
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Ймовірний новий наступ Росії
- Британське видання The Guardian опублікувало власну карту, згідно з якою Росія може напасти Україну з 6 різних напрямків.
- Якщо відкрите вторгнення станеться – військові дії будуть наймасштабнішими з 2003 року. Тоді сили Заходу вторглися в Ірак.
- Водночас сама Росія почала перекидати до кордонів військові гелікоптери. Це сигнал, що підготовка до потенційного нападу продовжується.
- У Держдепі США заявили, що разом з союзниками застосують "болючі" санкції, якщо Росія наважиться напасти на Україну.