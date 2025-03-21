Безвихідна ситуація для Путіна: перед Кремлем постали 2 серйозні ризики

Кремль опинився у становищі, коли будь-яке рішення Владіміра Путіна може спричинити погіршення ситуації в Росії. Російсько-українська війна лише ускладнює стабілізаційну політику кремлівського диктатора. Розв'язувати цю проблему може тільки одна подія.

Таку думку 24 Каналу висловив головний редактор "Нова газета Європа" Кирило Мартинов, зазначивши, що на суттєве посилення бойових дій у Росії немає достатньої кількості сил та засобів. Будь-які погрози це лише пусті слова.

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Які загрози очікують на Путіна

Кирило Мартинов зауважив, що для внутрішнього становища країни-агресорки постають 2 серйозні ризики.

Перше – це спроба Владіміра Путіна оголосити масову мобілізацію.

По тому, що відбулось у 2022 році, ми знаємо, що така ідея мала дуже серйозні соціальні наслідки. Путін після цього відмовився від другої хвилі мобілізації, адже ті, хто попали на війну у 2022 воюють досі,

– сказав головний редактор "Нова газета Європа".

Додаткової мобілізації у Росії немає, адже російська армія в основному це найманці.

Друге – завершення війни може негативно вплинути на становище країни-агресорки.

Путіну буде дуже складно повернути російську економіку та військову промисловість до довоєнного стану. Кирило Мартинов зауважив, що зараз все в Росії працює на підтримання бойової спроможності окупантів на території України.

Путін не може просто сказати, що він завершує війну, адже виникне дуже багато питань, зокрема навіщо було це розпочинати та як бути із так званими ветеранами. Повернення до мирного життя стане вкрай болючим,

– підкреслив він.

Як розв'язувати проблеми Росії

Головний редактор "Нова газета Європа" зазначив, що в ідеалі Росії потрібно було б якось продовжувати війну, але щоб це не дуже заважало життю росіян. Мовиться про менш інтенсивні бойові дії, або підготовку до нової агресії у майбутньому.

Для немолодого диктатора Путіна це патова ситуація. Якщо він і доживе до свого 75-річчя, то опиниться в становищі, коли й воювати складно, але й перевести країну у режим нормального життя теж не можна,

– висловився Мартинов.

Він також додав, якщо Путін помре, то може зникнути першопричина початку російської агресії.

До слова, близько 150 російських військових, які відмовилися воювати в Україні, примусово відправили до Луганська. Напередодні групу з приблизно 100 солдатів насильно вивезли з Челябінської області до Єкатеринбурга, де їх утримували у наметовому містечку, а згодом спробували посадити на літак до Ростова. Попри спротив і спроби відстояти своє право на відмову, всіх силоміць доправили на окуповану територію.