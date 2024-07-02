Прибрати Путіна – й мир буде не тільки в Україні: які виклики світу кидає Росія

Сьогоднішній Кремль зацікавлений в тому, аби підживлювати конфлікти в різних куточках світу, не кажучи вже про намір продовжувати збройну агресію проти України. Для цього путінський режим грошей та ресурсів не жаліє.

Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, що активність російських розвідувальних підрозділів у світі сьогодні на тому ж рівні, як це було під час холодної війни, якщо не вище.

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Росія – постачальник нестабільності в світі

З її слів, треба пам’ятати й про те, що Росія продовжує фінансувати зокрема режим Мадуро у Венесуелі та зацікавлена, аби там розросталися конфлікти.

Треба прийняти рішення про "депутінізацію" Росії, бо в глобальному сенсі це питання не лише миру з Україною, а миру в цілому світі,

– вважає опозиціонерка.

"Якщо не позбутися Путіна, то не лише російсько-українську війну не вдасться зупинити, нові вогнища будуть загорятися в різних місцях. Кремль – постачальник нестабільності й війни у всі куточки світу", – зауважила Курносова.

Російська опозиціонерка впевнена, що без силових способів сьогоднішню ситуацію в Росії ніяким чином не змінити. Вона вважає, що було б перспективніше, якщо б головну роль в очищенні Росії відіграли такі силові підрозділи, як легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон". Це вже ті люди, які зі зброєю у руках готові воювати за звільнення Росії.