Кремль назвав формат можливої зустрічі Байдена і Путіна

У Кремлі заявили про те, що ймовірна зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна перебуває на "просунутій стадії". Наразі відомо, що вона відбудеться не в очному форматі.

У Росії запевнили, що триває "практична підготовка". Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Рябков 29 листопада.

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Кремль каже, що готує зустріч Путіна з Байденом

Я думаю, що в найближчій перспективі питання (про зустріч Байдена та Путіна – 24 канал) проясниться. Мовиться на даному етапі про контакт не очний, але від цього значущість заходу ніяк не зменшується,

– переконаний Рябков.

Політик також заявив, що наразі немає остаточної ясності, ані про дату, ані про формат проведення зустрічі президентів. Хоч дипломат переконаний, що підготовка саміту перебуває на "просунутій стадії".

До речі, у Білому дому зустріч з Володимиром Путіним досі не підтверджували.

Що відомо про попередні заяви Росії щодо зустрічі з Джо Байденом