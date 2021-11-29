Кремль назвав формат можливої зустрічі Байдена і Путіна
Джерело:Интерфакс
У Кремлі заявили про те, що ймовірна зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна перебуває на "просунутій стадії". Наразі відомо, що вона відбудеться не в очному форматі.
У Росії запевнили, що триває "практична підготовка". Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Рябков 29 листопада.
До теми У Росії кажуть, що Байден і Путін проведуть онлайн-зустріч – США контактів не підтверджують
Кремль каже, що готує зустріч Путіна з Байденом
Я думаю, що в найближчій перспективі питання (про зустріч Байдена та Путіна – 24 канал) проясниться. Мовиться на даному етапі про контакт не очний, але від цього значущість заходу ніяк не зменшується,
– переконаний Рябков.
Політик також заявив, що наразі немає остаточної ясності, ані про дату, ані про формат проведення зустрічі президентів. Хоч дипломат переконаний, що підготовка саміту перебуває на "просунутій стадії".
До речі, у Білому дому зустріч з Володимиром Путіним досі не підтверджували.
Що відомо про попередні заяви Росії щодо зустрічі з Джо Байденом
- 18 листопада у Росії заявили, що Джо Байден і Володимир Путін найближчим часом можуть провести онлайн-перемовини щодо НАТО та України.
- Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що розмова можливо відбудеться до кінця 2021 року, а можливо й пізніше.
- У це же день речниця Білого дому Джен Псакі сказала, що не може надати жодної інформації про "додаткові контакти, телефонний дзвінок або щось подібне" стосовно переговорів очільників держав.
- Ще у жовтні очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не бачить "намірів з американського боку робити якісь перші агресивні кроки в бік Росії". Також він заперечив можливість домовленостей Джо Байдена та Володимира Путіна про відмову від різких вчинків у різних сферах, зокрема військовій.