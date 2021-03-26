Кремль не буде реагувати на прохання Юлії Навальної відпустити її чоловіка

Дружина Олексія Навального особисто звернулась до Володимира Путіна з проханням звільнити чоловіка з в'язниці через проблеми зі здоров'ям. У Кремлі наголосили, що не збираються реагувати на заяву Юлії Навальної.
Джерело:"Интерфакс"
Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. І зазначив, що з такими проханнями треба звертатись до Федеральної служби покарань (ФСІН – 24 канал).
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Ми не будемо реагувати на це звернення. Воно показане в засобах масової інформації. Безумовно, воно міститься у всіх матеріалах, пов'язаних з оглядами ЗМІ,
– розповів речник Путіна.
За словами Пєскова, Олексій Навальний – засуджений і відбуває своє покарання у колонії. Тому його дружині слід звернутися саме до ФСІН з цим питанням.
"Зараз, в умовах, коли цей громадянин засуджений і перебуває в колонії, адресатом для таких звернень є ФСІН", – наголосив він.
Пєсков також зауважив, що в Кремлі не бачать системних проблем з медичним забезпеченням у закладах Федеральної служби покарань
Це не тема адміністрації президента. Це питання ФСІН. Є приватні скарги щодо осіб, які перебувають під вартою. Але про якісь проблеми у системі ФСІН нам невідомо,
– прокоментував він.
У Навального погіршилося здоров'я у в'язниці: що відомо
- Юристка Ольга Михайлова повідомила, що здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального у в'язниці значно погіршилось. Він має сильні болі в різних частинах тіла. Крім цього, одна нога фактично стала "недієздатною".
- Дружина Юлія у своєму блозі на "Эхо Москвы" написала особисте звернення до Володимира Путіна. Вона вимагає негайно звільнити її чоловіка з колонії строгого режиму №2 у місті Покров.
- Згодом Олексій Навальний опублікував пост на фейсбуці, в якому розповів про свій стан. Опозиціонер відзначив, що не може ставати на праву ногу. І до того ж досі не знає свого діагнозу.