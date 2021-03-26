Кремль не буде реагувати на прохання Юлії Навальної відпустити її чоловіка

Дружина Олексія Навального особисто звернулась до Володимира Путіна з проханням звільнити чоловіка з в'язниці через проблеми зі здоров'ям. У Кремлі наголосили, що не збираються реагувати на заяву Юлії Навальної.

Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. І зазначив, що з такими проханнями треба звертатись до Федеральної служби покарань (ФСІН – 24 канал).

Раніше Одна нога недієздатна: Навальна вимагає Путіна відпустити її чоловіка

Ми не будемо реагувати на це звернення. Воно показане в засобах масової інформації. Безумовно, воно міститься у всіх матеріалах, пов'язаних з оглядами ЗМІ,

– розповів речник Путіна.

За словами Пєскова, Олексій Навальний – засуджений і відбуває своє покарання у колонії. Тому його дружині слід звернутися саме до ФСІН з цим питанням.

"Зараз, в умовах, коли цей громадянин засуджений і перебуває в колонії, адресатом для таких звернень є ФСІН", – наголосив він.

Пєсков також зауважив, що в Кремлі не бачать системних проблем з медичним забезпеченням у закладах Федеральної служби покарань

Це не тема адміністрації президента. Це питання ФСІН. Є приватні скарги щодо осіб, які перебувають під вартою. Але про якісь проблеми у системі ФСІН нам невідомо,

– прокоментував він.

У Навального погіршилося здоров'я у в'язниці: що відомо