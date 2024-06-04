"Немає імунітету від ударів": у Кремлі погрожують бити по іноземних інструкторах в Україні

4 червня 2024, 16:00
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У Кремлі вкотре розійшлись погрозами - цього разу вони пригрозили ударами по інструкторах, яких в Україну відправили країни-союзники.

Москва знову погрожує ударами

Нову заяву озвучив речник Кремля Дмитрій Пєсков для росЗМІ. Таким чином він відреагував на інформацію, що деякі країни НАТО можуть відправити в Україну своїх інструкторів.

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За словами путінського прихвостеня, в іноземних інструкторів не буде імунітету від російських атак. 

Будь-які інструктори, які займаються підготовкою військових українського режиму, не мають жодних імунітетів. І неважливо – вони французькі чи не французькі,
– сказав Пєсков.

Також Пєсков заявив, що США для Росії є ворожою країною та додав, що такою ж нібито є і Росія для Штатів.

Франція може відправити в Україну своїх інструкторів

  • Про це нещодавно заявив пезидент Франції Еммануель Макрон. Заяви щодо можливості відправити в Україну свої війська звучали і від інших лідерів країн НАТО.
  • Основна ціль відправки іноземних військ в Україну стало б навчання українських військових. 
  • У Кремлі і раніше пригрозили наслідками для країн, які погодились дати дозвіл Україні завдавати удари по території Росії. Москва вважає, що ці заяви Заходу є "нагнітанням" ситуації щодо війни в Україні.

Автор: Анастасія Лукашевська