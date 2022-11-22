Кремль провів закрите опитування росіян про війну в Україні: що з'ясувалося

На початку листопада відразу в кількох регіонах Росії провели закриті фокус-групи про ставлення місцевих жителів до війни. Такі заходи впроваджували на замовлення Кремля.

Як повідомляють російські ЗМІ, опитування показало, що росіяни втомилися від війни і відчувають апатію. Крім того, йдеться про те, що громадяни Росії "не відчувають оптимізму щодо свого майбутнього та майбутнього країни", пише 24 канал.

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Росіяни розчарувались у війні

За словами одного з респондентів опитування, така позиція росіян – це не відхід в опозицію чи повне неприйняття "спеціальної воєнної операції". Він зазначає, що такі настрої серед населення постають через байдужість і апатію.

У Кремлі начебто вважають, що росіяни "втомилися від війни в принципі" і це не залежить від динаміки бойових дій. За інформацією російських ЗМІ, росіяни дедалі частіше ставлять собі запитання щодо причин війни.

Які "больові точки" в росіян

За результатами опитування, "головні больові точки" росіян – це мобілізація, економічні труднощі через санкції та, що відносно несподівано, блокування інстаграму.

Тим часом у Кремлі не вважають, що найближчим часом у Росії розпочнуться масштабні антивоєнні протести.

У Росії назрівають бунти: що відомо

За інформацією російських ЗМІ, суд Володимира заблокував петицію проти мобілізації. На момент блокування вона зібрала майже 500 тисяч підписів. У рішенні суду йдеться, що інформація в петиції "спрямована на зрив заходів, що проводяться державою з мобілізації", а також містить "фіктивні відомості про нібито незаконні дії керівництва країни".

Близько 70 жінок вирушили до Старобільська Луганської області за своїми чоловіками, щоб їх повернули з фронту.

Вони розповіли, що чоловіки, яких мобілізували 1 жовтня, вже 16 жовтня опинилися на території Луганщини, де "виживали в окопах, без забезпечення, без подальшого навчання та без командування".

Дружини мобілізованих із Курська розповіли, що їхніх чоловіків, які відступили з-під обстрілу, змушують повернутися назад. Жінки поскаржилися до військової прокуратури, але там їм відповіли, що не вивозитимуть солдатів до Росії.

У коментарі російському ЗМІ одна з дружин окупантів розповіла, що її чоловіка відправили до навчальної частини у Воронежі 15 жовтня. Там вони пройшли "військову підготовку", під час якої стріляли холостими патронами на полігоні.

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