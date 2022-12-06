Кремль розгорнув у США операцію з дезінформації, спрямовану проти України, – The Guardian

Російські загарбники розгорнули операцію з дезінформації, спрямовану проти нашої держави. Таким чином окупанти намагаються послабити підтримку України з боку США.

У просуванні дезінформації у Сполучених Штатах Кремлю сприяють республіканці. Про це повідомляє The Guardian.

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Як Кремль просуває у США дезінформацію проти України

Експерти з дезінформації кажуть, що Кремль намагається фальсифікувати жахи війни для американської та російської аудиторії.

Деякі з найбільш відвертих неправдивих висловлювань просували за допомогою фігур американських правих. Зокрема, від заперечувача Голокосту та прихильника переваги білої раси Ніка Фуентеса до колишнього радника Трампа Стіва Беннона, а ще телеведучого Fox News Такера Карлсона.

У виданні зазначили, що мільйонна аудиторія вище згаданих осіб вважається особливо корисною для російських цілей.

Тим часом на політичному напрямку окупанти намагалися провести операцію з дезінформації через заяви членів Республіканської партії. Зокрема, таких як Пол Госар, Марджорі Тейлор Грін та Скотті Перрі. До речі, саме вони разом з іншими республіканцями у травні голосували проти виділення Україні пакету допомоги на 40 мільярдів доларів.

Крім того, промосковські матеріали російського RT були розміщені і на популярному серед консерваторів порталі Rumble. У The Guardian зазначили, що ця платформа для обміну відео – Rumble отримала велике фінансування від компанії венчурного капіталу, яку заснував нещодавно обраний сенатор-республіканець від штату Огайо Джеймс Девід Венс за підтримки мільярдера Пітера Тіля.

Республіканці хочуть посилити контроль за військовою допомогою Україні. Зокрема, Майкл МакКоул, який претендує на посаду голови Комітету у закордонних справах Палати представників у США, заявив, про плани "забезпечити більший нагляд, прозорість та підзвітність".