Кремль створює позиції для можливого вторгнення, – інтерв'ю з членом комітету Ради з нацбезпеки

Росія зосередила біля українських кордонів понад 92 тисячі військовослужбовців. Це викликало занепокоєння про можливість повномасштабного вторгнення в Україну вже найближчими місяцями.

Про те, чи дійсно існує загроза повномасштабної інтервенції та чи готові Збройні сили протистояти російській загрозі – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Ігор Копитін.

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Вторгнення Росії в Україну: чи реальна загроза та наскільки вірогідний такий сценарій?

У 2014 році Росія вже вдалася до анексії Кримського півострова, що стало несподіванкою для тогочасного українського керівництва. Той приклад навчив нас, що завжди треба бути готовим до нової військової операції з боку агресора.

Численні фактори вказують на те, що в Кремлі створюють позиції для можливого вторгнення. Відбудеться воно чи ні? Це залежатиме від превентивних дій наших дипломатів, посилення обороноздатності та тиску міжнародних партнерів на Росію. Подібну загрозу ескалації вже вдалось відвернути навесні. Не виключаю, що зараз також "підвищуються ставки" напередодні чергової зустрічі Джо Байдена з Володимиром Путіним.

Наразі ж сигнали тривожні: на кордоні з Україною понад 90 тисяч російських військових, 4 листопада Росія підписала з Республікою Білорусь спільну військову доктрину, яка відкриває можливості використання білоруської території для вторгнення, Кремль надалі вживає заходів для енергетичної ізоляції нашої країни.

За словами Копитіна, є тривожні сигнали / Фото надано 24 каналу

Наскільки наша армія зараз реально готова в плані технічного оснащення протистояти РФ?

Українська армія значно краще оснащена та підготовлена, ніж у 2014 році. Набутий практичний бойовий досвід робить наших військових найсильнішими в Європі й ми готові до стримування російської агресії.

За стислий проміжок часу Україна може мобілізувати 200 тисяч резервістів, які стануть на захист кордонів. На озброєння армії надійшли тисячі керованих ракет українського виробництва "Стугна" та "Корсар".

З боку США ми отримали протитанкові ракетні комплекси Javelin. Неодноразово переконувались в ефективності турецьких безпілотників Bayraktar, які вміло застосовуються українським військовими на лінії фронту. Переконаний, що в сухопутній операції шанси російської армії на успіх – мінімальні. Ми здатні зупинити натиск та змусити росіян зазнати максимальних втрат.

Проте,Саме тому Україні необхідно нарощувати потенціал власної протиракетної та протиповітряної оборони на випадок масштабних обстрілів з боку Росії чи застосування авіації.

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Про Javelin та Bayraktar на Донбасі

Чи застосовувались комплекси Javelin на лінії фронту? Кому вірити – Буданову чи Мельничуку?

Так, застосовувались. Інформація про місце та обставини не розголошуватиметься. Я не буду сперечатися з паном Мельничуком, адже військові можуть не оприлюднювати вказаний факт. Особисто я повідомив перевірену інформацію рівно в тому обсязі, який не суперечить військовій таємниці.

До того ж,, як і турецькі безпілотники. Ми маємо захищатися всіма наявними засобами.

Коли планується налагодження масового виробництва Bayraktar?

Туреччина вже давно стала нашим стратегічним партнером й спільне виробництво безпілотників – один з ключових елементів нашої взаємодії.

Україна підписала важливі дороговори з Bayraktar Makina / Фото Міноборони

В рамках участі української делегації в міжнародній виставці SAHA EXPO – 2021 вже були підписані два важливих договори між українськими компаніями та турецькими колегами з Bayraktar Makina. По-перше, "Мотор Січ" постачатиме двигуни МС-500 для важких БПЛА Akinci, що дозволить розширити їх модельний ряд та використовувати для виконання ширшого спектру бойових завдань. По-друге, ДП "Івченко-Прогрес" продаватиме двигуни АІ-322Ф для турецьких БПЛА Mius.

Ми досягнули важливих домовленостей з турецькою стороною щодо будівництва центрів сервісного обслуговування Bayraktar на території України та створення нового підприємства, на якому здійснюватиметься повний виробничий цикл безпілотників. Це не буде реалізовано за декілька місяців, але мова йде точно не про роки.

Про плани щодо флоту та авіації

Розкажіть детальніше про плани спільно з британцями розбудовувати наш флот?

На жаль, раніше ніхто не задумувався над вдосконаленням нашого флоту, не дивлячись на те, що Україна має вихід до двох морів. Зараз, ми докладаємо максимальних зусиль для розв'язання цієї проблеми. В рамках співробітництва між Великою Британією та Україною буде побудовано 8 військових ракетних катерів (перші 2 планують збудувати в Британії, наступні 6 – в Україні). Крім того, нам передадуть 2 тральщики Sandown.

Також налагоджено співробітництво з Туреччиною, яка будує для нас 4 корвети класу Ada – універсальні бойові судна, які можуть виконувати стратегічно важливі завдання в акваторії Чорного моря. Важливо, що частина робіт також проводитиметься в Україні, що дозволить не тільки отримати необхідний досвід, але й забезпечить замовленнями наші оборонні підприємства. В рамках двостороннього співробітництва Україна отримала від США два військові катери типу Island.

Україна отримала від США два військові катери типу Island / Фото Думская

Ми активно працюємо над розвитком українського військово-морського флоту й вже до 2025 року маємо наміри зробити його конкурентним та здатним протистояти російській загрозі.

Який нині план щодо розбудови військової авіації загалом?

Верховна Рада вже прийняла проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік" у першому читанні. В документі передбачені 2,5 мільярда гривень видатків на оборонно-промисловий комплекс. Частину цих коштів буде виділено на виготовлення авіаційної техніки. Вдумайтесь, ми вперше за майже 30 років незалежності зробили державне замовлення ДП "Антонов" на АН-178.

Окремо на авіабудівну галузь закладено 2 мільярди гривень, які будуть витрачені на проведення відповідних досліджень, створення нових розробок та модернізацію гвинтокрилів Мі-8 та Мі-24. Чи задоволений я наявними об'ємами фінансування? Точно ні.

Однак потрібно розуміти фінансові спроможності держави станом на зараз та масштаб трагедії, яка є на сьогодні в авіабудівній промисловості. Проблем більш ніж достатньо, але крок за крок ми рухаємось у правильному напрямку.

Надання американцями нашій країні своїх систем ППО "Патріот": чи можна розраховувати на укладання такої угоди? І якщо так, то коли? Як у цілому Ви оцінюєте взаємодію України та США?

США – стратегічний партнер України, який суттєво допомагає нам у зміцненні обороноздатності. У 2020 році в військовому бюджеті США були закладені значні обсяги допомоги Україні – це 250 мільйонів доларів. Крім того, ми отримали додаткову допомогу ще на 60 мільйонів доларів за результатами візиту Володимира Зеленського у Вашингтон.

Цей показник може суттєво збільшитись до кінця поточного року. На 2022 рік в оборонному бюджеті США під військову допомогу Україні закладено 300 мільйонів доларів. Палата представників Конгресу США вже затвердила план бюджету, тепер рішення за Сенатом та президентом Байденом.

Також наші дипломати повинні докласти максимум можливих зусиль для того, щоб черговий пакет американських санкцій проти "Північного потоку – 2" перейшов з теоретичної в практичну площину.

Україна докладе зусиль задля дії санкцій проти "ПІвнічного потоку – 2" / Фото з архіву 24 каналу

Ведуться активні дискусії щодо можливості передачі нам частини військової техніки та озброєння, яке планували використати в Афганістані. Загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США з 2014 року перевищив позначку у 2 мільярди доларів. Переконаний, що для нас це дуже суттєво.

Інформація про систему ППО "Патріот" також виникала не на порожньому місці. Переконаний, що наші американські партнери візьмуть до уваги таку можливість. Україна стала східною лінією оборони НАТО від російської загрози, навіть без інтеграції в Альянс. У Вашингтоні чітко розуміють серйозність викликів, які стоять перед Україною. Ми розраховуємо на максимальну підтримку від США.

Про реінтеграцію ОРДЛО та ситуацію в Білорусі

Стіна на кордоні з Росією чи стіна аби відгородитися від ОРДЛО: який проєкт має більше шансів на успіх?

Захоплені Росією землі – це наші суверенні території, там живуть наші громадяни. Ми не збираємось їх комусь віддавати. Україна докладатиме усіх зусиль для реінтеграції ОРДЛО та їх звільнення.

Проте, "Комплекс заходів, спрямований на виконання Мінських домовленостей" у чинній редакції та в конкретній ситуації на фронті не відповідає національним інтересам України. Ніхто не проводитиме вибори в умовах, коли по Луганську та Донецьку ходитимуть озброєнні російські бандформування. Хто гарантуватиме безпеку? ОБСЄ? Так вони й зараз не мають повноцінного доступу до тих територій.

Нам треба змінювати мінські угоди, зберігаючи їх дух та кінцеві цілі, але змінюючи послідовність виконання. Спочатку безпека, а потім – політична частина. Спочатку український контроль над кордоном спільно з ОБСЄ, з виведенням і роззброєнням незаконних військових формувань разом з російськими військами, тільки після – цього перехід до наступного етапу – виборів.

Мінські домовленості виникли за сприяння Петра Порошенка, Ангели Меркель, Франсуа Олланда та Володимира Путіна. У Франції, Німеччині та Україні за цей час повністю змінився політичний дискурс, що змушує генерувати нові підходи. Попередні домовленості не виправдали себе й потребують системного перегляду.

Вважаю, що нас підтримають у Німеччині, де відбувається формування нового уряду, в якому "зелені" отримають важливий вплив на зовнішню політику. Якщо не вдасться модернізувати Мінські угоди, не варто розраховувати на позитивні зрушення в питанні миру на Донбасі.

Щодо стіни з Росією – треба укріплювати наші позиції, в тому числі й фортифікаційними спорудами. Росія завжди залишатиметься, м'яко кажучи, специфічним сусідом, з яким доведеться ділити спільну прибудинкову територію. Нам потрібно зробити все необхідне, щоб максимально убезпечити себе від подальших загроз.

На думку Копитіна, Росія завжди буде специфічним сусідом / Фото з архіву 24 каналу

Як Ви оцінюєте ситуацію в Білорусі – чи є загроза міграційним потокам звідти чи військового нападу Росії? Чи готові ми до такого сценарію?

Треба розуміти, що Лукашенко в теперішній конфігурації – це загроза. Навіть в ситуації з імпортом електроенергії в умовах енергетичної блокади Росії, білоруський президент переслідує виключно свої інтереси та діє за інструкціями з Кремля. Інформація про нібито аварії на білоруських підприємствах, що заважать нарощувати експорт електроенергії – це фейк.

Росія має наміри спровокувати енергетичну кризу в Україні та зірвати наші плани з від'єднання від російсько-білоруських енергосистем й переходу до європейської континентальної мережі. До 2024 року планують створити спільний парламент Союзної держави, після чого Білорусь поступово інтегрують в Росію не тільки економічно, але й політично.

Разом з тим, найближчим часом в Білорусі розмістять російську авіабазу, а територію зможуть використовувати російські війська для вторгнення в Україну.

Росія активно допомагає Білорусі з ескалацією міграційної кризи на кордонах з ЄС. Якщо мігрантам не вдасться проникнути в Польщу, вони не залишатимуться вічно на кордоні та будуть змушені повертатись в Білорусь, що не потрібно для Лукашенка. Тому є ризик того, що він перенаправить людей до українського кордону.

Лукашенко може перенаправити людей до кордону України / Фото з архіву 24 каналу

Лукашенко стає маріонеткою Кремля й буде завжди використовуватись в російських інтересах. Він вже втратив статус "народного лідера" чи "господаря", який підіймав Білорусь з колін. Росія все більше посилює контроль над ним, а він все більше стає залежним від російських ресурсів. Думаю, що для отримання чергового кредиту від Росії, Лукашенку доведеться їхати в окупований Крим для особистої зустрічі з Путіним й такий візит не за горами.

Ми розуміємо енергетичні, міграційні та безпекові загрози з боку Білорусі. Україна має вжити невідкладних заходів, щоб відмовитись від імпорту білоруської чи російської електроенергії не пізніше 2023 року, виділити кошти на укріплення кордону з Білоруссю та посилити військову присутність з урахуванням загрози потенційного військового вторгнення. Поки таких кроків не буде здійснено, ми залишатимемось вразливими.

Про оборонне замовлення

Розкажіть про стан виконання плану оборонних закупівель? На якому етапі реформа "Укроборонпрому"?

Дійсно, виконання оборонного замовлення – це складний процес, який може проходити з певними затримками через об'єктивні та суб'єктивні обставини.

Станом на зараз розпочав активну роботу новий міністр оборони Олексій Резніков, який проводить відповідні консультації з моїм профільним Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Триває дуже фахова та конструктивна робота, яка, переконаний, дасть необхідний імпульс виконанню оборонного замовлення й ефективному реформуванню всього відомства

Реформа "Укроборонпрому" розробляється в спільній координації з Міністерством оборони, Офісом президента, РНБО та підкомітетом з питань оборонної промисловості та технічної модернізації, на посаді голови якого я перебуваю. Ми намагаємось розробити комплексну стратегію розвитку на десятиріччя, яку не потрібно буде змінювати кожного року.

Верховна Рада вже ухвалила законопроєкт №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", який відкриває можливості для успішної реформи концерну, але роботи ще дуже багато.

Потрібно усвідомлювати, що "Укроборонпром" може стати по-справжньому успішним лише за умови ефективного управління, яке відповідатиме найкращим світовим стандартам.