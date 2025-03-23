У ГУР розповіли, як Росія заманює своїх громадян на війну проти України

Російська влада продовжує заманювати населення на війну проти України, зокрема збільшуючи виплати за підписання першого контракту. Українська розвідка розповіла, хто найперше піддається пропаганді.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України. Там зазначають, що збільшення фінансових бонусів – вимушений крок Кремля.

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Основний контингент російських "добровольців" – це люди у скрутному становищі й радикалізована молодь. Через труднощі з доукомплектуванням підрозділів, влада вимушена регулярно збільшувати фінансове заохочення.

З початку 2025 року в окремих регіонах Росії розмір одноразової виплати збільшили до понад 2 мільйонів рублів. Наприклад, у Самарській області рекрутам пропонують майже 4 мільйони рублів.

Владі держави-агресора все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти,

– зазначають у ГУР.

За словами голови благодійного фонду "Русь сидящая" Ольги Романової, наразі в Росії призупинили вербування в'язнів. Однак тюрми знову наповнюють для накопичення резервів – росіян садять за ґрати за будь-який привід.