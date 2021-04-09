Кремль відмовився від переговорів лідерів "нормандської четвірки", – Офіс Президента

Одразу після загострення на Донбасі Україна просила провести перемовини лідерів "нормандської четвірки". Однак Росія від такої пропозиції відмовилася.

Про це в інтерв'ю виданню розповів заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква. За його словами, наразі планують переговори між Президентом України Володимиром Зеленським, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і лідером Франції Еммануелем Макроном.

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Кремль не хотів перемовин у нормандському форматі

Як тільки відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма представниками "нормандської четвірки". Кремль відмовився,

– розповів заступник глави ОП.

В Офісі Президента не вважають, що перемовини в мінському та нормандському форматах заблоковані: відбуваються зустрічі на рівні Тристоронньої контактної групи, радників лідерів "четвірки".

Водночас, за словами Жовкви, Росія робить все, аби вони були неконструктивними.

Нагадаємо, раніше Меркель і Макрон закликали Росію провести переговори "нормандської четвірки".

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