У Путіна відреагували на санкції Медведчуку: цинічна заява

Кум Путіна Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та ще низка людей потрапили під санкції РНБО. У Кремлі вже відреагували на це у своєму стилі – цинічно та з обуренням.

Росія стурбована санкціями проти голови політради "Опозиційної платформи – За життя", наголосив речник Путіна Дмитро Пєсков.

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Запровадження нових санкцій він назвав "репресивними діями проти ЗМІ та провідних політиків, які набирають все більше обертів в Україні".

Речник російського президента також цинічно заявив, що у міру наростання такої тенденції стає все менш спокійно на лінії зіткнення (на Донбасі – 24 канал).

"Викликає занепокоєння, ким обрана така лінія і чи не призведе це до того, що українська влада вважатиме за можливе, наприклад, розв'язати проблему на Сході силовими методами", – сказав він.

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Рада національної безпеки і оборони 20 лютого на засіданні вирішила застосувати санкції до 19 юридичних та 8 фізичних осіб.

Зокрема – проти проросійського політика, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

За словами Олексія Данілова, санкції проти фізичних осіб пов'язані з розслідуванням СБУ за статтею про фінансування тероризму.

Щодо компаній, які потрапили під санкції, мовиться про фірми, які є зареєстрованими у Росії, Молдові, а також інших країнах.

Під обмеженнями – компанії, які обслуговують 5 літаків, що літали за маршрутом Київ – Москва, всупереч законодавству України.