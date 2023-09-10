Зібрався перевершити Сталіна: Bloomberg про те, як Кремль відточує тактику переобрання Путіна

Російський президент Владімір Путін захоплюється диктатором Йосипом Сталіним і тепер може його перевершити. Правління Путіна Росією може бути довготривалішим, аніж перебування Сталіна біля керма СРСР.

У Росії триває так званий "єдиний день голосування", який Кремль також незаконно проводить на тимчасово окупованих територіях України. Як пише Bloomberg, ці вибори, на яких правляча партія Росії, найімовірніше, здобуде переконливу перемогу, є "пробним кроком" для переобрання Путіна у 2024 році та спробою зміцнити контроль над чотирма окупованими територіями в Україні.

Дивіться також Бензоколонка без пального та рубль, що стрімко падає: як Росія загнала себе в економічну пастку

Путін тестує, який наратив приваблює виборців

Ці вибори дають російській владі можливість підвищити явку виборців і відточити інформаційний наратив, щоб забезпечити Путіну переконливу перемогу на виборах у березні 2024 року.

Перемога Путіна продемонструє, що він зберігає повну підтримку своєї країни в умовах війни проти України та після заколоту Пригожина, який став найсерйознішою проблемою для майже 25-річного правління диктатора.

За словами Марії Снєгової, старшого наукового співробітника програми "Європа, Росія і Євразія" Центру стратегічних і міжнародних досліджень, "ці вибори дуже важливі" і дають владі можливість протестувати системи голосування та з'ясувати, які питання і наративи приваблюють виборців.

Кремлю необхідно перевірити, наскільки добре це працює напередодні перевиборів Путіна у 2024 році, коли метою буде продемонструвати єдність суспільства навколо Путіна, незважаючи на війну та економічні проблеми, за допомогою високих показників на виборах,

– сказала вона.

Як пише видання, 70-річний Путін відновлює контроль над ситуацією після збройного повстання Пригожина, ліквідація якого, на думку американської влади, мала ознаки санкціонованого Кремлем убивства, що Москва, звісно, заперечує.

Bloomberg підкреслює, що Путін у разі отримання нового шестирічного мандата зможе перевершити радянського диктатора Йосипа Сталіна, який правив СРСР майже три десятиліття.

Хоча Путін ще не оголосив, чи буде він висувати свою кандидатуру на переобрання, за конституцією він має право ще на два строки, що дасть йому змогу залишатися при владі до 83 років.

Для чого Путіну "вибори" на окупованих територіях

Путін також використовує "вибори" в чотирьох анексованих українських областях, які він частково контролює, щоб закріпити свої територіальні домагання. Регіональне голосування також відбувається в Криму, анексованому Росією у 2014 році.

У травні російські законодавці ухвалили заходи, що дозволяють проведення виборів у регіонах, які перебувають в умовах воєнного стану. До них належать окуповані райони України. ОБСЄ заявила, що вибори в цих регіонах "не мають юридичної сили відповідно до міжнародного права".

Голосування на цих територіях є "кричущим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, українських законів і міжнародного права – зокрема, статуту ООН", йдеться в заяві МЗС України.

"Псевдовибори, що проводяться Росією на тимчасово окупованих територіях, не мають юридичної сили. Вони не змінять статус українських територій, захоплених російською армією", – наголосили в МЗС.

Заколот Пригожина віддзеркалив зростання невдоволення, в тому числі в силових структурах, через те, що вторгнення в Україну зайшло в глухий кут. Росія зазнала значних втрат: за західними оцінками, в боях загинули десятки тисяч росіян.

Михайло Виноградов, засновник і керівник Фонду "Петербурзька політика" стверджує, що кремлівській владі потрібні вибори, оскільки вона намагається "підтвердити думку, що всередині країни не відбувається нічого страшного, і що вона як і раніше користується значною підтримкою населення".