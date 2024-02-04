Кремль обрав країну, на яку зробив ставку у політиці найближчим часом

Схоже, Золотов не отримає частину Африки. Ключовою ознакою перехоплення всієї "спадщини" Пригожина-старшого стануть процеси в Африці.

Залишки ПВК "Вагнера", зав'язані на сині кухаря та підпорядковані керівнику "Росгвардії", залишаються у Африці. Але з новими контрактами, схоже починається процес "розкладання яєць у різні кошики". Припускаю, що вагнерівців в Африці подрібнюють.

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Росія зібралася будувати АЕС у Буркіна-Фасо

В чому суть? У Буркіна-Фасо заїхала нова російська структура під назвою "Африканський корпус". Назва вас не повинна бентежити. Так, Гітлер створював "Африканський корпус" під час Другої світової війни, паралелі очевидні. Але ж Кремль "бореться з фашизмом".

Перші фахівці від "АК" з'явилися у Буркіна-Фасо у листопаді. Але це була мала кількість і в їх завдання, ймовірно, входила оцінка обсягу майбутніх робіт.

Масовий заїзд відбувся 22 – 23 січня 2024 року. До речі, саме фахівці "Африканського корпусу" супроводжували делегації інженерів "Росатому" у їхніх візитах до цієї країни.

У Буркіна-Фасо "Росатом" хоче збудувати АЕС. Це важлива активність Кремля, оскільки вона дозволяє:

1) спокійно проводити геологорозвідку у процесі вибору майданчика. Природно, паралельно оцінюючи потенціал родовищ корисних копалин, украй необхідних Росії;

2) грати на "антиколоніалізм". Великий інфраструктурний проєкт різко контрастує з методами роботи Франції та інших європейських держав, які воліли добувати ресурси й не морочитися з інвестиціями в інфраструктуру. Тому тут мовиться не про пряму економічну вигоду від АЕС, а про політичний сигнал цілій низці регіональних держав;

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3) прив'язати регіон до Росії. Адже на АЕС буде російський персонал (місцевого просто немає), інфраструктура передачі та розподілу енергії теж буде російська (місцевої мережі теж немає);

4) поставити у залежність європейські видобувні компанії. Якщо АЕС запрацює, вони купуватимуть електроенергію у росіян. Альтернатива – власні генератори (як сьогодні), що значно дорожче;

5) зіграти у конкуренцію з Китаєм. АЕС ставить хрест на великому китайському проєкті будівництва ЛЕП із ПАР.

Отож Буркіна-Фасо є однією з ключових держав у політиці Кремля на найближчий час. "Вежа Кремля", що отримала силову складову, різко посилює свої позиції у внутрішньополітичних розкладках.

Росія зібралася захищати вигідну для себе владу у Буркіна-Фасо

Поки що Віктор Золотов із залишками "Вагнера" залишається осторонь. Що логічно, враховуючи різке посилення його постаті – конкуренти спрацювали на стримування. Кураторство процесом, ймовірно, у ГУ генштабу.

А от із виконавцями та організаційною формою "Африканського корпусу" варто розібратися. Там стирчать вуха Сєргєя Кирієнка, який не надто прагне допомогти Ігарю Сєчину відновити свій вплив (нагадаю, що Сєчин був партнером Пригожина-старшого у багатьох африканських проєктах). Можливо, ще когось. Ситуація проясниться, гадаю, вже у найближчі місяці.

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Поки що до Буркіна-Фасо доставили перші 100 осіб та легку техніку. Заявлено про намір охороняти "перших осіб держави" та російські активи в цій країні. Але, з охороною "перших осіб" смішно. Нагадаю, що у 2022 році в країні відбулися одразу два військові перевороти. В результаті останнього "президентом" став капітан Ібрагім Траоре. Не генерал, а лише командир спецпідрозділу "Кобра" місцевих збройних сил.

Ця персона, ймовірно, вигідна Кремлю і поява "Африканського корпусу" покликана, зокрема не допустити нових етапів переділу влади.