Кремль запевняє, що Макрон підтримує Росію

Росія заявляє, що президент Франції найбільш послідовно її підтримує. Кремлю невідомі факти, щоб Еммануель Макрон закликав зробити щось проти Росії.

Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров після зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкіним. Його запитали, що він думає про пропозицію Макрона створити новий порядок безпеки у Європі і заклик залишатись сильними перед обличчям небезпеки зі сторони Росії.

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Я не знаю, щоб президент Макрон закликав щось зробити проти Росії. Але знаю, що Макрон найбільш послідовний сторонник здатності Євросоюзу бути більш значним міжнародним гравцем,

– сказав Лавров.

Також він самовпевнено заявив, що зараз у ЄС нібито розробляють один із документів, так званий стратегічний компас. Так ймовірно хочуть забезпечити стратегічну автономію Євросоюзу.

Лавров наголосив, що Росія за цим стежить. Адже знову бачить там вплив так званих "русофобів".

Але я не чув, щоб Макрон, відстоюючи необхідність стратегічної автономії Євросоюзу, аргументував це потребою виступати проти Росії,

– пояснив представник Кремля.

Що говорив Макрон у питанні України

Еммануель Макрон коментуючи агресивні дії Кремля підкреслював, що загострені відносини Росії і України залишаються джерелом напруженості на континенті. За словами президента, Франція виступає за розвиток діалогу з Росією в інтересах колективної безпеки на континенті.

Він також заявляв, що безпека Європи потребує стратегічного переозброєння. Президент Франції закликав до цього на тлі агресії зі сторони Росії.

Макрон хотів поспілкуватися телефоном з Володимиром Путіним. Ймовірно, політики мали б обговорити стягування російських військ до кордонів України.

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