Путінський режим ліквідує ворогів: хто може стати наступною ціллю

Зараз на Росії відбувається тотальна ліквідація всіх ворогів путінського режиму. Вдень 16 лютого стало відомо про смерть російського опозиційного політика Олексія Навального, а 21 лютого нібито сам застрелився пропагандист Андрєй Морозов з позивним "Мурз", який заявив, що під час наступу на Авдіївку загинуло 16 тисяч окупантів.

На початку січня 2024 року російська влада заявила про відновлення СМЕРШ. Ймовірно, цей спецпідрозділ вже функціонує. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ, журналіст та ведучий Єгор Чечеринда.

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Хто наступна ціль Кремля

В українській розвідці повідомили, що наступна мета російського злочинного режиму – Михайло Ходорковський. Відомий російський дисидент вже тривалий час проживає за кордоном.

Щоправда, Владімір Путін помилував його, але часто у російських володарів милість перетворюється на гнів. Я думаю, що зараз Ходорковському треба потурбуватися про власну безпеку. Адже він справді може стати наступною ціллю російського колективного СМЕРШу,

– мовив військовий ЗСУ.

До слова, представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що 16 – 18 лютого у Москві вище політичне керівництво країни-агресорки проводило наради щодо подальшої долі місцевих опозиціонерів. Тобто у Росії обговорювали методи продовження зачистки впливових осіб у колі опозиції.

СМЕРШ (скорочення від "Смерть шпигунам!") – назва трьох незалежних одна від одної контррозвідувальних організацій в СРСР у часи Другої світової війни та перший повоєнний рік. Спеціальний підрозділ займався контррозвідкою та знищував шпигунів.

За що покарали Морозова

Один з перших наслідків формування підрозділу – вбивство людей, які порушують баланс, кажучи правду. Зокрема, ліквідація Олексія Навально та Андрєя Морозова.

Російський окупант і пропагандист Андрєй Морозов із позивним "Мурз" нібито здійснив самогубство після того, як його зацькували за оприлюднення даних про втрати росіян в Авдіївці.

Ця людина – ворог України. Він воював з 2014 року. Це не просто якийсь військкор. Він займався й логістикою, і постачанням дронів до російського війська,

– зауважив Чечеринда.

Морозов озвучив наближені до реальності втрати росіян в Авдіївці. Він написав, що від 14 до 17 тисяч росіян загинуло й це збігається з оцінкою Генштабу ЗСУ. Загальні втрати ворога разом з пораненими Україна оцінює в 47 тисяч.

На думку військового ЗСУ, за цю правду пропагандиста й покарали.

Росіяни скоро забудуть про свободу слова

Водночас російське керівництво продовжує посилювати цензуру всередині країни щодо звичайних громадян та ЗМІ.

Розвідка Британії нагадала, що 14 лютого російський президент підписав закон, згідно з яким за "поширення неправдивої інформації" про російську армію у громадян конфісковуватимуть майно.

"У такий спосіб влада Росії хоче посилити контроль за внутрішнім інформаційним полем, щоб обмежити критику і висловлення незгоди", – йдеться у повідомленні.