Президент США Дональд Трамп та російський очільник Владімір Путін завершили телефонну розмову. У Кремлі вже анонсували продовження телефонних контактів між лідерами країн.

Вонги можуть почати розмову будь-коли протягом дня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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У Кремлі анонсували продовження контактів Трампа та Путіна

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Путін та Трамп продовжать спілкування одне з одним.

За його словами, президенти можуть підняти слухавку в будь-який момент впродовж дня за необхідності поговорити.

Водночас від додав, що сьогодні Путін та Трамп не обговорювали особисту зустріч, але "ця ідея висить у повітрі".

Нагадаємо, Ушаков наголосив, що розмова лідерів "йшла на одній хвилі і була відвертою, діловою і конкретною". Серед тем були нові міграційний та податковий закони у США, Іран та війна в Україні. Путін запевнив американського президента, що Росія буде досягати цілей "сво" і не відступиться від них.