У Кремлі хвилюються через "непередбачуваність" санкцій США

У Кремлі переживають через ймовірні санкції проти російських банків. Оскільки після заяв про обмеження курс рубля ослаб.

Санкції США можуть бути непередбачуваними. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

До теми США та ЄС хочуть вдарити в саме серце банківської системи Росії, – ЗМІ

У Росії є план

За словами Пєскова, російська влада має плани з мінімізування втрат від можливих санкцій, які Вашингтон застосує в разі ескалації.

У Кремлі, безумовно, стурбовані, бо санкційна поведінка США є абсолютно непередбачуваною,

– додав Пєсков.

Що відомо про санкції

Захід щодня попереджає Росію про серйозні санкції, якщо та наважиться напасти на Україну. Обмеження США стосуватимуться ключових секторів економіки.

Білий Дім 25 січня підтвердив, що готує експортні санкції проти Кремля, які зашкодять промисловості країни-агресора.

Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок поінформувала, що вони готові додати газопровід "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну.

Говорили також про ядерний варіант – відключення Росії від системи SWIFT.

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, що Москва непокоїться саме через санкції щодо банків. США можуть заморозити доступ до спеціальних прав запозичення, які діють як резервна валюта. Від цього постраждають найбільші російські фінансові установи. Наприклад, "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", РФПІ, "Альфа-банк".