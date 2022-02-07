У Кремлі кажуть, що Україна нібито хоче розмістити під Харковом потужні протиракетні комплекси
Джерело:ТАСС
Російські ЗМІ пишуть, що українська влада нібито роздумує над тим, щоб розмістити біля Харкова протиракетні комплекси THAAD. Мовляв, з таким проханням "вже навіть звернулися до США".
Про це ЗМІ держави-агресорки повідомили, посилаючись на анонімні джерела. Зважаючи на це, є серйозні сумніви у її достовірності. Втім, у Путіна вже навіть встигли це прокоментувати.
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Інформацію поширили російські ЗМІ
Російське видання пише, що українська влада начебто попросила у Вашингтона розмістити американські мобільні комплекси THAAD у Харківській області. Їх використовують для перехоплення ракет. Наголосимо, що жодного офіційного підтвердження цій інформації немає.Довідка. THAAD – це американська система протиракетної оборони, призначена для збиття балістичних ракет малої та середньої дальностей.
Як заявило анонімне джерело, Київ нібито зацікавлений у THAAD, бо радіолокаційна станція цих комплексів здатна відстежувати "повітряно-космічну ситуацію над суттєвою частиною Росії". Співрозмовник видання наголосив, що це дасть можливість "дивитися вглиб" аж до 1 тисячі кілометрів.
Як пишуть в телеграмі російського видання "РИА Новости", у Держдепі США відмовилися коментувати публікації щодо можливості розміщення в Україні комплексів THAAD.
Вже є реакція з Кремля
Попри вже згадану сумнівність таких слів, на них дуже швидко відреагували у Кремлі. Речник російського президента Дмитро Пєсков наголосив, що потенційне розміщення THAAD під Харковом стало б ще "ще одним кроком до дестабілізації ситуації".
Росія анонсувала нові навчання біля України
- Кремль стягує у Ростовську область танки, піхоту та артилерію – нібито для навчань, які запланували на 11 лютого.
- У російському міноборони стверджують, що військові планують відпрацювати оборонні та наступальні навички.
- Робитимуть вони це за 50 кілометрів від України.
- Напередодні держава-агресорка провела схожі тренування й в окупованому Криму.
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