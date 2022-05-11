У Кремлі напружились: Туреччина підписала з Казахстаном угоду про військову співпрацю

Під час візиту казахського президента Касима-Жомарта Токаєва до Анкари сторони підписали угоди про військове співробітництво між Казахстаном і Туреччиною.

Це означає, зокрема, що тепер турецькі безпілотники виготовлятимуть у Казахстані. Разом з тим, за підсумками розмови, яка відбулась 10 травня, країни підписали низку інших документів.

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Вони регулюють двосторонню військову співпрацю. Так, це сталося у межах візиту Токаєва до Туреччини. Казахський міністр оборони Руслан Жаксиликов зустрівся з турецьким колегою Хулусі Акаром.

У межах угоди планується довгострокове співробітництво в галузі спільного виробництва БПЛА, а також передача технологій та навчання персоналу для технічного обслуговування та ремонту БПЛА для Збройних сил Республіки Казахстан,

– мовиться у повідомленні.

Однак подробиць у повідомленні відомства не наводять.

Що означає ця угода про військову співпрацю

Тепер у Казахстані планують організувати виробництво турецьких безпілотних літальних апаратів ANKA. Про це повідомили у виданні Tengrinews.

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Що кажуть у Туреччині

Безпілотник ANKA створили в Туреччині у 2013 році. Він має максимальну злітну вагу 1 700 кілограмів та може нести корисне навантаження до 350 кілограмів. Час польоту – до 30 годин на максимальній висоті 9 000 метрів.

Джерело: Міноборони Туреччини

Як зазначає турецьке оборонне відомство, міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар вказав на значущість розширення турецько-казахстанських оборонних зв'язків, "зокрема у сфері проведення спільних військових навчань та оборонної промисловості".

"Дякуючи підписаній спільній декларації ми підняли наше партнерство на новий рівень стратегічного партнерства. Туреччина і Казахстан – дві братські країни. Ми, Туреччина, приділяємо велику увагу стабільності та спокою у Казахстані", – заявив президент Ердоган за підсумками зустрічі з Токаєвим.

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