У Кремлі напружились: Туреччина підписала з Казахстаном угоду про військову співпрацю
Джерело:Міноборони Казахстану
Під час візиту казахського президента Касима-Жомарта Токаєва до Анкари сторони підписали угоди про військове співробітництво між Казахстаном і Туреччиною.
Це означає, зокрема, що тепер турецькі безпілотники виготовлятимуть у Казахстані. Разом з тим, за підсумками розмови, яка відбулась 10 травня, країни підписали низку інших документів.
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Вони регулюють двосторонню військову співпрацю. Так, це сталося у межах візиту Токаєва до Туреччини. Казахський міністр оборони Руслан Жаксиликов зустрівся з турецьким колегою Хулусі Акаром.
У межах угоди планується довгострокове співробітництво в галузі спільного виробництва БПЛА, а також передача технологій та навчання персоналу для технічного обслуговування та ремонту БПЛА для Збройних сил Республіки Казахстан,
– мовиться у повідомленні.
Однак подробиць у повідомленні відомства не наводять.
Що означає ця угода про військову співпрацю
Тепер у Казахстані планують організувати виробництво турецьких безпілотних літальних апаратів ANKA. Про це повідомили у виданні Tengrinews.
Лінію складання і технічного обслуговування ударних безпілотників запустять на базі дочірнього підприємства Kazakhstan EngineeringДовідка. Безпілотник ANKA створили в Туреччині у 2013 році. Він має максимальну злітну вагу 1 700 кілограмів та може нести корисне навантаження до 350 кілограмів. Час польоту – до 30 годин на максимальній висоті 9 000 метрів.
Що кажуть у Туреччині
Джерело: Міноборони Туреччини
Як зазначає турецьке оборонне відомство, міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар вказав на значущість розширення турецько-казахстанських оборонних зв'язків, "зокрема у сфері проведення спільних військових навчань та оборонної промисловості".
"Дякуючи підписаній спільній декларації ми підняли наше партнерство на новий рівень стратегічного партнерства. Туреччина і Казахстан – дві братські країни. Ми, Туреччина, приділяємо велику увагу стабільності та спокою у Казахстані", – заявив президент Ердоган за підсумками зустрічі з Токаєвим.
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