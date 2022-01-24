У Кремлі назвали фейком "прохання Цзіньпіна" не напади на Україну під час Олімпіади

24 січня 2022 , 16:24
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Джерело:

ТАСС

Кремль продовжує відхрещуватися від будь-який звинувачень. Інформацію про можливе прохання Сі Цзіньпіна там назвали фейком. Щобільше, навіть знайшли "винних у поширенні".

Начебто "винними у поширенні цього вейку" є США, Таку заяву зробив рупор Кремля Дмитро Пєсков.

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Що кажуть у Кремлі

Дмитро Пєсков називав інформацію про "прохання Сі Цзіньпіня не нападати під час Олімпіади" нібито "способом нагнітання напруги". Крім того, речник Путіна переконаний, що за цим нібито стоять США і НАТО.

Це спосіб нагнітання напруги, який реалізовують зі сторони НАТО та Сполучених Штатів Америки,
– заявив Пєсков.

Публікацію журналістів Bloomberg Пєсков пропонує "відправити в істеричну корзину" та охрестив її нібито фейком.

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Автор: Іван Магуряк