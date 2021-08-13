У Кремлі обурилися порадою Зеленського проросійським жителям Донбасу

Міністр закордонних справ Росії відреагував на пропозицію Володимира Зеленського покинути Донбас проросійським мешканцям. На думку Сергія Лаврова, це – "обурливо".

Реакція Росії на заяву Зеленського

Лавров заявив, що не можуть "росіяни" з Донбасу їхати у Росію. Про це повідомляють заборонені в Україні російські ЗМІ.

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Висловлювання Зеленського із закликами до росіян їхати в Росію обурливі. Людина прийшла на президентський пост під гаслами, до яких вдавалася у своїй творчій діяльності в серіалі "Слуга народу",

– сказав міністр.

За його словами, Зеленському "треба переглянути серіал, бо тоді він викладав ідеї методом мистецтва". А це, мовляв, у політика виходило краще.

Що сказав президент мешканцям Донбасу

В інтерв'ю телеканалу "Дом" Зеленський звернувся до мешканців тимчасово окупованого Донбасу. Він порадив їм з'ясувати для себе – вони хочуть жити в Україні, чи ні. Якщо ж люди вважають, що Донбас – російський, то хай їдуть у Москву і не лишаються на окупованій території. Адже рано чи пізно Донбас повернеться під контроль Києва.

Водночас Зеленський закликав тих мешканців, які поважають українську мову та прапор України триматися Донбасу. Він наголосив, що порядок там зможе навести лише Київ.