Путін намагається їх заспокоїти, але не виходить: через що панікують у верхівці Росії

У деяких містах Росії скасовують святкування Нового року. Місцева влада пояснює таке рішення зростанням цін і воєнними обмеженнями й говорить про мораль, яка нібито не дозволяє веселитися поки йде війна.

Влада країни-агресорки розуміє, що війна вже на їхній території як в небі, так і на землі. Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман розповів 24 Каналу, що у Кремлі цього дуже бояться та починають відчувати небезпеку.

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У Кремлі паніка

Одним з виявів паніки є збиття азербайджанського літака над Грозним. Росіяни починають стріляти без розбору, вони втрачають раціональне мислення, тому могли збити пасажирське судно. Подібні випадки траплялися і раніше.

Таких трагедій ставатиме дедалі більше, бо росіяни далі битимуть по своїх. Елементи паніки присутні навіть у верхівці Кремля. Владімір Путін намагається їх якось заспокоїти й постійно повторює, що все нібито йде за планом,

– сказав політолог.

Диктатор фантазує, що економіка Росії добре розвивається, а на фронті буцімто надзвичайні успіхи. Так він намагається відвернути увагу населення і політичної верхівки від реальних проблем, але це йому не надто вдається.

Нагадаємо, 25 грудня у Казахстані розбився азербайджанський літак, який летів до Грозного. Його перенаправляли в інші аеропорти нібито через туман. Згодом з'явилися знімки, на яких видно, що на фюзеляжі є сліди уламків. Низка джерел заявила, що літак збили з російського ЗРК у небі над Грозним.