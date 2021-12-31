У Кремлі пригрозили "заходами", якщо їхній документ про НАТО проігнорують

У Кремлі бояться, що США проігнорують їхній документ про "гарантій безпеки" щодо НАТО. Через це міністр закордонних справ Росії традиційно вдався до погроз.

"Росія усуватиме загрозу для своєї безпеки"

США та НАТО мають надати відповідь на документ Кремля "у розумний термін". Про це Сергій Лавров заявив у інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

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Відсутність відповіді Росія сприйматиме як "агресивну лінію".

Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці,

– наголосив Лавров.

Він пообіцяв, що МЗС не дасть "замотати ініціативи у нескінченних дискусіях". Кремль хоче, щоб у переговорах обов'язково брали участь американські військові.

Лавров підкреслив, що російські пропозиції спрямовані на створення нової системи домовленостей із Заходом у сфері безпеки. Він вважає, що на цій базі можливі нові угоди щодо контролю над озброєннями.

Що відомо про "гарантії безпеки", яких так вимагає Росія

7 грудня президент Росії Володимир Путін вимагав від американського колеги Джо Байдена "гарантій безпеки" для своєї країни. Зокрема мовилося про невступ України в НАТО. Тоді очільника Білого дому різко відповів Путіну.

Згодом російське МЗС опублікували документ з "гарантіями безпеки". Обговорювати їх хочуть лише із США.

20 грудня президенти знову провели переговори. За їхніми результатами помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Байден нібито погодився на важливості результативності обговорень щодо "гарантій безпеки".

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