Були арешти: що обговорювали в Кремлі напередодні вторгнення в Україну

Українська розвідка розповіла про нараду російського командування за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. Там були генерали, які розуміли, що українці не будуть радісно зустрічати окупантів. Однак є дві причини, чому вони не озвучили це Владіміру Путіну.

Мовиться про корупцію серед російського командування та абсолютну впевненість Путіна у рішенні розпочати повномасштабне вторгнення. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиціонер, блогер, юрист Марк Фейгін.

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Деякі генерали розуміли, що буде

Марк Фейгін вважає, що деякі генерали прекрасно розуміли, що російському війську не вдасться захопити Україну, адже українці ніколи не зрадять свою державу та не будуть радісно зустрічати загарбників. Зокрема, це розумів і керівник п'ятої служби федеральної служби безпеки Сєргєй Бєсєда, якого арештували після військових невдач в Україні.

Є дві причини, чому ці генерали не намагались пояснити кремлівському диктатору усі ризики для Росії:

Військове командування Росії освоювало величезні кошти; Повна впевненість Путіна, якого було неможливо переконати.

Так, є роль корупціонерів. Але навряд чи вони могли змінити вектор, зупинити війну. Була впевненість вищого керівництва, Путіна та його найближчого оточення, що вони точно досягнуть результатів,

– зауважив опозиціонер.

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