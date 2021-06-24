У Кремлі радіють через заяви Меркель про відновлення діалогу з Путіним

У Москві заявили, що готові до відновлення діалогу з Євросоюзом. Таким чином Кремль відповів на пропозицію канцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо діалогу між Росією між ЄС.
Володимир Путін позитивно ставиться до ініціатив щодо такого діалогу. Мовляв, є прихильником. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
До речі Меркель: Євросоюз має шукати прямі контакти з Росією та Путіним
Ініціативу оцінюємо позитивно. Президент Путін є прихильником створення механізму діалогу і контактів між Брюсселем і Москвою,
– стверджує Пєсков.
Що говорила Меркель
- Канцлерка 24 червня виступила з урядовою заявою в Бундестазі.
- Вона говорила про необхідність діалогу з Путіним. Крім того, політикиня хоче виробити єдині механізми відповіді на політику Москви.
- Меркель сказала, що недостатньо, аби президент США поговорив з Путіним. Вона вітає це, але ЄС також має створювати майданчики для діалогу.
Реакція України
В Україні вже дали відповідь на заяви Меркель. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ідея проведення саміту між Євросоюзом та Росією є відхиленням від санкцій. За його словами, це може бути небезпечно.