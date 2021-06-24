У Кремлі радіють через заяви Меркель про відновлення діалогу з Путіним

24 червня 2021 , 14:29
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Джерело:

ТАСС

У Москві заявили, що готові до відновлення діалогу з Євросоюзом. Таким чином Кремль відповів на пропозицію канцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо діалогу між Росією між ЄС.

Володимир Путін позитивно ставиться до ініціатив щодо такого діалогу. Мовляв, є прихильником. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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Ініціативу оцінюємо позитивно. Президент Путін є прихильником створення механізму діалогу і контактів між Брюсселем і Москвою,
– стверджує Пєсков.

Що говорила Меркель

  • Канцлерка 24 червня виступила з урядовою заявою в Бундестазі.
  • Вона говорила про необхідність діалогу з Путіним. Крім того, політикиня хоче виробити єдині механізми відповіді на політику Москви.
  • Меркель сказала, що недостатньо, аби президент США поговорив з Путіним. Вона вітає це, але ЄС також має створювати майданчики для діалогу.

Реакція України

В Україні вже дали відповідь на заяви Меркель. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ідея проведення саміту між Євросоюзом та Росією є відхиленням від санкцій. За його словами, це може бути небезпечно.

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Автор: Ольга Музика