У Кремлі радіють через заяви Меркель про відновлення діалогу з Путіним

У Москві заявили, що готові до відновлення діалогу з Євросоюзом. Таким чином Кремль відповів на пропозицію канцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо діалогу між Росією між ЄС.

Володимир Путін позитивно ставиться до ініціатив щодо такого діалогу. Мовляв, є прихильником. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

До речі Меркель: Євросоюз має шукати прямі контакти з Росією та Путіним

Ініціативу оцінюємо позитивно. Президент Путін є прихильником створення механізму діалогу і контактів між Брюсселем і Москвою,

– стверджує Пєсков.

Що говорила Меркель

Канцлерка 24 червня виступила з урядовою заявою в Бундестазі.

Вона говорила про необхідність діалогу з Путіним. Крім того, політикиня хоче виробити єдині механізми відповіді на політику Москви.

Меркель сказала, що недостатньо, аби президент США поговорив з Путіним. Вона вітає це, але ЄС також має створювати майданчики для діалогу.

Реакція України

В Україні вже дали відповідь на заяви Меркель. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ідея проведення саміту між Євросоюзом та Росією є відхиленням від санкцій. За його словами, це може бути небезпечно.