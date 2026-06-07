"Путін переживає за своє майбутнє": у Кремлі виник розкол через війну

Дії та риторика Володимира Путіна щодо війни проти України продовжують бути дуже агресивною. Ведення бойових дій б'є по економіці Кремля, що має негативний наслідок для верхівки російського суспільства. Це серйозно впливає на політичне становище кремлівського диктатора.

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів 24 Каналу, що останнім часом дедалі більше факторів свідчать про ускладнення ситуації для Кремля. Водночас говорити про близьку поразку Росії поки що не варто.

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Які сигнали свідчать про проблеми Путіна?

На думку Юрія Богданова, показовим був той факт, що Путін міг виступати на економічному форумі в Санкт-Петербурзі по відеозв'язку зі своєї резиденції на Валдаї. Це вказує на те, що кремлівський диктатор дуже боїться за своє життя з огляду на нещодавні масовані атаки України по території Росії.

Це може свідчити про занепокоєння російського диктатора власною безпекою навіть у великих містах країни.

Важливо! Під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін майже не згадував про війну проти України та уникав теми бойових дій. Натомість російський диктатор зосередився на питаннях економіки та внутрішньої політики. Така риторика, ймовірно, свідчить про спробу Кремля змістити акценти з війни на інші проблеми.

Крім того, спеціаліст зі стратегічних комунікацій звернув увагу на успішні удари українських сил по російській логістиці та військових об'єктах на окупованих територіях.

Ми знаємо, що Третій армійський корпус контролює логістику в Луганській області з повітря. Корпус Національної гвардії "Азов" – у Донецькій області. На Півдні працюють наші сили,

– сказав Богданов.

За його словами, економічні проблеми Росії також продовжують накопичуватися. Якщо раніше представники російських еліт заробляли на освоєнні військових бюджетів, то тепер Кремль змушений залучати їхні власні кошти для продовження війни.

Про внутрішню ситуацію в Росії: дивіться відео

Уже доводиться брати гроші з найближчого оточення. Воно вже не заробляє на війні, а вимушене ділитися з Путіним,

– пояснив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Це не додає ентузіазму представникам російських еліт і може посилювати суперечності всередині владної верхівки.

Крім того, ознакою розколу усередині Росії може бути критика кремлівської влади з боку російських воєнних блогерів. Богданов наголосив, що вони вперше за всю війну почали критикувати особисто Путіна.

Останні заяви Путіна про Україну

Володимир Путін заявив, що російська армія нібито взяла під контроль 2,44 мільйона квадратних кілометрів території України. Водночас озвучена ним цифра більш ніж учетверо перевищує площу всієї української держави. Після цього у стенограмі на сайті Кремля згадку про "тисячі квадратних кілометрів" прибрали, змінивши формулювання заяви.

Путін відкинув заяви про можливий напад Росії на країни Європи та назвав такі побоювання безпідставними. Водночас російський диктатор традиційно звинуватив Захід у нагнітанні загрози. Експерти наголошують, що подібні заяви Кремля суперечать попереднім діям і риториці Москви щодо сусідніх держав.

Кремлівський диктатор вважає, що європейські країни не повинні брати участь у можливих переговорах щодо завершення війни в Україні. Російський диктатор підкреслив, що держави Європи не можуть виступати посередниками, оскільки відкрито підтримують Київ. Водночас він висловив готовність до контактів із тими сторонами, які, на його думку, займають "нейтральну" позицію.