У Кремлі визнали, що ведуть війну проти України і зібралися диктувати свій "мир"

У Росії вже не приховують, що ведуть війну проти України. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков, наголосивши на тому, що країна-агресорка диктуватиме свій "мир".

Представник керівництва країни-агресорки Дмитро Пєсков виступив на марафоні "Нові горизонти". 24 канал мужньо вислухав дурниці, яких він наговорив, і зібрав найяскравіші з них.

Читайте також У Кремлі не проти, щоб Херсонщина увійшла до Росії: згадали про "кримський сценарій"

Путін знає, куди веде країну

Зі слів Дмитра Пєскова, президент Росії Володимир Путін знає, куди веде свою країну. Ба більше, у диктатора зараз просто колосальна підтримка. Мовляв, його дії підтримують як молоде покоління, так і старше.

Ми впевнені, що все буде добре. І ми впевнені, що ми переможемо. І ми досягнемо усіх цілей. Наш президент знає, куди він веде нашу країну,

– підкреслив він.

Було б дуже дивно, якби в країні, де буквально заборонена свобода слова, хтось інакше б думав про війну. Даруйте, в Росії війну називати своїми іменами не можна. За це, до слова, очікує покарання, включаючи ув'язнення.

Цинізм Росії зашкалює з геометричною прогресією. Мовляв, країна-агресорка з усіх сил намагалася докричатися до Заходу. Робить вона це для того, щоб обговорити нові для світу принципи безпеки.

Мабуть, Пєсков мав на увазі обстріл мирного населення та знищення тисяч людей. Мовляв, не буде нікого навколо, то й про безпеку турбуватися не потрібно буде. Чи ми тут чогось не зрозуміли?

У Росії вірять у свою перемогу не лише над Україною

Якщо ви думаєте, що Пєсков зупинив свій бурхливий потік свідомості, то ні. Він продовжив переконувати усіх присутніх у тому, що Росія здатна протистояти Заходу. Мовляв, для цього у неї є все.

І ми це "все" бачимо щоденно в Україні. Підбиті танки, бурятів, які плачуться матусям. Звичайно ж, з такою міццю не впорається геть зовсім ніхто. Нагадаємо, що Україну планували захопити впродовж 72 годин.

Сама ж "спецоперація" йде за планом

І країна-агресорка продовжує впевнено здавати позиції, покидаючи наші території.

По суті, ми не сперечатимемося з цією тезою Дмитра Пєскова. Справді, з 45 тисяч целофанових пакетів, які Росія закупила, використали вже понад половину. Нагадаємо, що станом на 17 травня українські військові знищили майже 28 тисяч російських окупантів. Тож, якщо саме ці плани мав на увазі речник Кремля, то тут ми погоджуємося.

Куди ж без братських народів

Під час виступу Дмитро Пєсков буцімто тролив своїх же слухачів. Він розповідав про те, що українці талановиті та мирні люди. І що в нас є багато спільного з росіянами. І тут він не помилився: у нас є спільна історія, в якій вже не одну сотню років наша країна потерпає від російської агресії та імперських амбіцій кожного, хто живе в цій країні.

Але апогеєм цієї фрази був наратив про те, що українців просто надто довго обдурювали. Звичайно ж, це каже людина, в чиїй країні немає незалежної журналістики. Країни, в якій майже два десятки років не змінювався президент, а про демократичні вибори й годі було чути. Смішно від того, що обдурених по повній росіян переконують, що саме ми – жертви маніпуляцій і брехні.

Усе закінчиться "миром" за правилами Росії

Вишенькою на торті цієї безглуздої промови є його закид про те, що будь-яка війна закінчується миром. І мовляв, цього разу "мир" буде таким, де чутимуть Росію.

Біда в тому, що Росію всі чують. Весь світ щоденно слухає "бідкання" країни-агресорки, яка буцімто протистоїть не лише Україні, а й НАТО. У всьому світі обговорюють погрози ядерного удару, якими з Кремля розкидаються так само швидко, як по Україні летять російські ракети. І хоч весь цивілізований світ знає, хто насправді справжнє зло, в Росії прикидаються, що вони тут ні до чого. Втім, як і завжди. Ви ж пам'ятаєте про "іх там нєт"?

Тим часом Лукашенко закликав ОДКБ об'єднатися проти Заходу : дивіться відео