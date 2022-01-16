У Кремлі вперше відповіли на звинувачення у нещодавній кібератаці на українські сайти

У Кремлі вже традиційно заявили, що не мають "жодного стосунку" до кібератаки на українські сайти, яка сталася у ніч проти 14 січня. У Росії дотримуватимуться цієї позиції, поки не вдасться довести зворотнє.

Таку думку озвучив речник президента Росії Путіна Дмитро Пєсков у коментарі журналістам.

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Він уперто заявив, що Росія "не має жодного стосунку до цих кібератак".

Ми живемо у світі фальшивих звинувачень, фейкових новин і у світі брехні. Поки це не доведено, ми продовжуватимемо стверджувати, що це – фейкові новини,

– наголосив речник Путіна.

Також Пєсков не втратив можливості висловити звинувачення на адресу України.

"Ми майже звикли до того, що українці у всьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді у своїй країні", – сказав він.

Масштабна кібератака на українські сайти: головне

Глобальна хакерська атака в Україні відбулася у ніч з 13 на 14 січня. Унаслідок цього роботу низки урядових сайтів було тимчасово зупинили.

Під прицілом хакерів опинилися українські сайти: МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики.

Всупереч твердженням зловмисників, витоку даних, зокрема персональних, не відбулося. Додаток Дія працює стабільно. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.

До чого тут Росія

У Центрі інформаційної безпеки, які взялися розслідувати кібератаку, заявили, що знайшли російський слід. Це підтверджує кілька фактів:

Бажання дестабілізувати ситуацію в Україні. У Центрі інформаційної безпеки пояснили, що українські інтернет-ресурси від початку російської військової агресії атакуються вже не вперше і навіть не вдруге. Мета таких атак – дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні, а також посіяти хаос та зневіру в суспільстві.

У Центрі інформаційної безпеки пояснили, що українські інтернет-ресурси від початку російської військової агресії атакуються вже не вперше і навіть не вдруге. Мета таких атак – дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні, а також посіяти хаос та зневіру в суспільстві. Політичний контекст. Експерти також припустили, що ця кібератака пов'язана із нещодавньою поразкою Росії на переговорах щодо майбутньої співпраці України з НАТО. Хакерські дії на українські держоргани також можуть бути частиною цієї психологічної атаки на українців

Експерти також припустили, що ця кібератака пов'язана із нещодавньою поразкою Росії на переговорах щодо майбутньої співпраці України з НАТО. Хакерські дії на українські держоргани також можуть бути частиною цієї психологічної атаки на українців Хронологія поширення новини. Інформація спочатку з'явилася у соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були "зливні бачки". А далі її активно розповсюдили вже російські видання. Натомість українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.

Додамо, що СБУ вже розслідує причетність російських спецслужб до масштабної кібератаки на сайти українських держорганів. Поліція почала кримінальне провадження.

Експрацівник СБУ пояснив причини кібератаки на урядові сайти: дивіться відео