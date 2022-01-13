У Кремлі вже хочуть вирішити українське питання, – Данілов про план Путіна

Олексій Данілов зауважив, що план у Володимира Путіна – доволі простий. Очільник Кремля хоче знищити Україну як державу.

Секретар РНБО зауважив, що спершу країна-агресорка анексувала Крим, а згодом – окупувала частину Донецької та Луганської областей. Росія хотіла, аби українська сторона мала проблему та не звертала уваги на півострів.

Зауважте Україна не готується, що вже завтра проти неї почнеться нова агресія, – Данілов

Зараз підходить час, коли вони прийняли рішення, що треба українське питання вже вирішувати,

– наголосив Данілов.

Він зауважив, що мінські угоди не можуть застосовувати у такому вигляді, в якому вони є. Документи підписали під дулом автомата. Наразі необхідний інший процес.

За словами Данілова, з 30 жовтня 2021 року є накручування всієї ситуації з усіх боків. Власне кількість військ на кордонах не є новиною. З цим Україна живе щодня та щохвилини. У цьому немає якихось непередбачуваних речей.

Путін хоче домогтися внутрішньої дестабілізації

Данілов зауважив, що наразі Путін хоче домогтися внутрішньої дестабілізації в Україні. Тоді очільник Кремля сподівається скористатися ситуацією, аби зробити свою чорну справу.

Секретар РНБО наголосив, що глобально Путін має план з реконструкції радянської імперії. Це неможливо без участі України. Данілов додав, що перш ніж "зазіхати на чужий огород", країні-агресорці необхідно розібратися з власними величезними проблемами та викликами.

"Те, що стосується політичної дестабілізації саме коштом сил, афільованих з Російською Федерацією після закриття телеканалів, після певних наших превентивних процедур, зробити їм це складно", – зауважив Данілов.

За словами політика, залишається єдина сфера – енергетика.

Ігри Росії зіграли з країною-агресоркою злий жарт

Данілов зауважив, що, здається, Росії вдалося зробити неможливе – розлютити Захід. Країна-агресорка своїми ігрищами намагалася його відлякати. Але натомість змобілізувала.

Україна постійно відчуває підтримку Заходу. На жаль, вона – різної інтенсивності. Водночас українська сторона вдячна за підтримку та розраховує на її продовження. Зокрема, у сфері повітряно-військової оборони. Наразі Україні потрібні засоби боротьби з російськими безпілотниками.

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